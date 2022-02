Bojovníci za slobodu, prihláste sa na saunu. Okupácia Ottawy pokračuje napriek mimoriadnemu stavu

Trudeauova vláda chystá zásah v Ottawe.

OTTAWA, BRATISLAVA. Do médií sa dostávajú najmä zábery kamionistov pred vládnymi budovami, ale srdce okupácie kanadského hlavného mesta Ottawa leží na neďalekom parkovisku pri bejzbalovom štadióne a sídle jazdeckej polície.

Tu trávi svoje rána Angel Godsová, obchodníčka a matka deviatich detí prideľovaním úloh. Služieb pri strážení alebo pri preprave paliva do kamiónov pred parlamentom, čo je pritom po rozhodnutiach úradov nelegálne.

Pred sebou má papiere, do ktorých sa na služby zapisuje čoraz viac dobrovoľníkov. „Mali by ste vidieť stôl u mňa doma,“ hovorí pre denník Guardian . „Posledné dva roky som nebola schopná si vypočítať ani dane.

Návrat a prepustenie

Cez plátenné dvere prichádzajú ľudia, niektorí sa len pozdravia, iní potrebujú niečo špeciálne. Napríklad kamionista, ktorý prespáva pred parlamentom, by potreboval oprať veci.

Prihlási sa zdravotná sestra Rosalind, ktorá žije neďaleko. Z dôchodku sa vrátila do práce, keď bolo treba pomôcť pri pandémii, no skončila, keď zaviedli povinné očkovanie. „Ak by si udržala svoje miesto, dnes by tu nebola,“ hovorí Godsová.

Protesty v Ottawe trvajú už od konca januára a demonštranti sa netvária, že by boli na odchode. Protest niekoľkých tisícok ľudí – a stoviek nákladných vozidiel, tie sú najviditeľnejšie – proti pandemickým opatreniam tak pokračuje.