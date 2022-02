Ruskí poslanci požiadali Putina o uznanie separatistov na východe Ukrajiny

Uznanie donbaských republík bude odstúpením od minských dohôd, upozornil šéf ukrajinskej diplomacie.

KYJEV. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v utorok upozornil, že ak Moskva uzná samozvané proruské republiky na východe Ukrajiny, bude to znamenať, že Rusko de facto i de iure odstupuje od minských dohôd "so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami". Informovala o tom agentúra Interfax-Ukrajina.

Ruská Štátna duma v utorok posudzuje návrh výzvy skupiny poslancov ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorým ho žiadajú, aby uznal Doneckú ľudovú republiku (DĽR) a Luhanskú ľudovú republiku (LĽR).

Uznanie by mohlo uškodiť situácii

Poslanci dostanú na posúdenie aj alternatívny návrh – návrh uznesenia, ktorým sa spomínaná výzva postúpi ministerstvu zahraničných vecí na prerokovanie s ďalšími zainteresovanými rezortmi a na pripomienkovanie.

Prvý podpredseda výboru Dumy pre záležitosti Spoločenstva nezávislých štátov, Konstantin Zatulin z vládnej strany Jednotné Rusko, v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy upozornil, že uznanie samozvaných republík v Donbase môže súčasnej "situácii skôr uškodiť".

Podľa jeho názoru by poslanci mali hlasovať "za odloženie tejto iniciatívy a konzultovať ju s ministerstvom zahraničných vecí".

Koniec minských dohôd

Zatulin si - rovnako ako Kuleba - myslí, že uznanie DĽR a LĽR znamená "odstúpenie (Ruska) od minských dohôd" a zmarenie všetkých snáh Ruska na vyriešenie tohto konfliktu, čo "môže vyvolať nové kolo napätia a v tomto zmysle nebude prínosom pre Rusko ani pre tieto republiky".

Dodávky ruských zbraní do DĽR a LĽR označil Zatulin za "vynútené opatrenie vzhľadom na demonštratívne a horúčkovité dodávky zbraní západných krajín" Ukrajine. "Nemôžeme dovoliť, aby sa rovnováha narušila v prospech ukrajinských ozbrojených síl," vyhlásil.

Upozornil, že "na druhej strane je dosť besných ľudí, ktorým nevadí riskovať a spustiť vojenskú provokáciu".

"Ak dôjde k vojenskému útoku, Rusko doň môže byť zatiahnuté. A to nechceme," zdôraznil poslanec.

Prípadný útok Ukrajiny veci zmení

Podľa Zatulina by sa však Rusko v súčasnej situácii nemalo ani zaväzovať k prísľubu, že sa nechystá uznať DĽR a LĽR. "Ak Ukrajina zaútočí na DĽR a LĽR, tak bude dôvod na ich uznanie," povedal. Teraz by to podľa jeho názoru "uškodilo".

"Dúfam, že väčšina poslancov Štátnej dumy, v prvom rade zo strany Jednotné Rusko, ale nielen nej, bude hlasovať za odloženie tohto rozhodnutia a bude to konzultovať s ministerstvom zahraničných vecí," povedal Zatulin.

Iniciátormi uznania DĽR a LĽR boli ruskí komunisti na čele so svojím lídrom Gennadijom Ziuganovom, ktorí 19. januára predložili Štátnej dume návrh, aby sa obrátila na prezidenta s prosbou o zváženie uznania samozvaných republík ako "samostatných, suverénnych a nezávislých štátov". V texte návrhu sa tiež uvádza, že poslanci považujú uznanie týchto republík za "morálne a opodstatnené".