USA odporúčajú občanom okamžitý odchod z Bieloruska i Moldavska

Americké úrady už dávnejšie občanom odporučili, aby do Bieloruska necestovali.

WASHINGTON. Americké úrady odporučili svojim občanom, aby vzhľadom na vývoj situácie okolo Ukrajiny okamžite opustili Bielorusko i medzinárodne neuznané Podnestersko

. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré v noci na utorok podľa agentúry AP zverejnilo ministerstvo zahraničných vecí USA.

Podľa neho by "americkí občania, ktorí sú v Bielorusku alebo zvažujú možnosť ísť tam, mali vziať do úvahy, že situácia je nepredvídateľná, v regióne je zvýšené napätie." Americké úrady už dávnejšie občanom odporučili, aby do Bieloruska necestovali.

V ďalšom vyhlásení rezort americkej diplomacie apeloval, aby občania USA necestovali do Moldavska, ďalšej krajiny susediacej s Ukrajinou.

Ministerstvo cesty do tejto krajiny neodporúča pre epidémiu ochorenia COVID-19, pre vojenské aktivity Ruska v blízkosti hraníc Ukrajiny a pre nevyriešený konfliktu medzi odštiepeneckým regiónom Podnestersko a centrálnymi orgánmi.

Ministerstvo súčasne vyzvalo všetkých Američanov, ktorí sa nachádzajú v Podnestersku, aby odtiaľ okamžite odišli.

Bielorusko, Moldavsko a Ukrajina sa nachádzajú medzi východoeurópskymi členskými štátmi NATO a Ruskom.

Západ, ale najmä USA, už týždne upozorňujú, že Rusko by mohlo napadnúť Ukrajinu, keďže v blízkosti jej hraníc sústredilo desaťtisíce svojich vojakov a v posledných dňoch vykonáva v južnom Bielorusku spoločné cvičenie s bieloruskou armádou. Rusko tvrdenia o príprave invázie odmieta.