Turecko mení svoje medzinárodné označenie z Turkey na Türkiye

ANKARA. Turecko sa rozhodlo zmeniť svoje medzinárodne používané označenie "Turkey" na výstižnejšie "Türkiye"

. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorého v pondelok citovala stanica BBC, uviedol, že nové označenie "najlepšie reprezentuje a vyjadruje kultúru, civilizáciu a hodnoty tureckého národa".

"Türkiye je názov používaný pre krajinu v turečtine a Turecko chce teraz dosiahnuť aj medzinárodné uznanie tohto názvu," uviedol Erdogan vo vyhlásení.

Zmenu musí odsúhlasiť OSN

Výraz "Türkiye" sa bude objavovať na všetkých tovaroch vyvážaných z krajiny, názov zmení aj webová stránka, ktorá propaguje cestovný ruch v krajine – GoTurkiye.com.

Zmenu medzinárodného označenia krajiny musí ešte ratifikovať Organizácia Spojených národov (OSN).

Na domácej scéne už turecká vláda v tejto súvislosti urobila zmenu; ministerstvo zahraničných vecí si v angličtine zmenilo svoje označenie na "Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye".

Zbavenie sa morky

Jedným z predpokladaných dôvodov zmeny je skutočnosť, že výraz "Turkey" sa v anglickom jazyku zhoduje s výrazom pre morku (turkey), a Ankara chce tomu zabrániť. Medzinárodné označenie "Turkey" používala krajina takmer jedno storočie.

Moderné Turecko od svojho založenia v roku 1923 – podobne ako mnohé krajiny, ktoré vznikli v tejto dobe – neustále mení svoj verejný profil, aby bolo kompatibilnejšie a prijateľnejšie pre anglicizovanú diplomatickú komunitu. Najnovšia zmena medzinárodného názvu krajiny však znamená symbolický odklon od týchto snáh.

