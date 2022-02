Nemecká vláda navrhla zrušiť väčšinu opatrení proti covidu do 20. marca

Plánované je trojstupňové otváranie spolkovej republiky.

BERLÍN. Nemecká vláda plánuje do 20. marca pristúpiť k výraznému uvoľneniu protipademických opatrení: zrušiť by sa mala napríklad povinná práca z domu (tzv. home-office) a očakáva sa i zmiernenie reštrikcií v spoločenskom či kultúrnom živote.

Vyplýva to z návrhu, ktorým sa budú na stredajšej videkonferencii zaoberať kancelár Olaf Scholz a premiéri 16 spolkových krajín. Informoval o tom v pondelok magazín Der Spiegel.

Plánované je trojstupňové otváranie spolkovej republiky "v oblastiach nadregionálneho alebo zásadného významu". "Kancelár a predsedovia vlád spolkových krajín sa zhodli na tom, že aktuálne platné opatrenia na ochranu pred infekciou by sa mali v súčasnosti zodpovedne a s kontrolovanými krokmi zmierňovať," píše sa v návrhu.

V prvej fáze by mali byť povolené súkromné zhromaždenia viac ako desiatich zaočkovaných ľudí a osôb po prekonaní covidu. Do tohto počtu sa nezarátavajú deti do 14 rokov. Zrušiť by sa mali i obmedzenia týkajúce sa vstupu do maloobchodných predajní.

Od 4. marca by sa mohli v gastronomických prevádzkach stravovať aj ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní a ani neprekonali covid, ale musia sa preukázať negatívnym testom. Do klubov i na veľké podujatia na nadregionálnej úrovni by mali vstup umožnený očkovaní a uzdravení z covidu, ktorí zároveň absolvujú aj test.

Od 20. marca by sa následne mali zrušiť "všetky zásadné ochranné opatrenia" vrátane povinného home-officeu. Naďalej by malo platiť napríklad nosenie rúšok vo vlakoch, autobusoch či vo vnútorných priestoroch.

"Ak by sa pandemický vývoj po 20. marci 2022 výrazne zhoršil a na zastavenie šírenia vírusu by boli potrebné ďalšie ochranné opatrenia, spolková vláda bude urýchlene iniciovať nevyhnutné legislatívne postupy, aby vytvorila potrebný právny základ," uvádza sa v návrhu. Der Spiegel však poznamenal, že pôvodné návrhy väčšinou ešte prechádzajú viacerými zmenami, kým sa prijmú ich konečné podoby.

Jednotlivé spolkové krajiny by mali vzhľadom na odlišnú pandemickú situáciu i mieru zaočkovanosti o zmierňovaní opatrení rozhodovať samostatne, ak by to nemalo celorepublikové následky.

Poradný orgán vlády zložený z odborníkov však varuje, že sa začala nová fáza pandémie, ktorá si naďalej vyžaduje "vysokú mieru ostražitosti". Experti tiež poukazujú na nedostatočnú mieru zaočkovanosti obyvateľstva. Situácia sa podľa nich môže na jeseň znova zhoršiť, pretože sa počíta i s novými variantmi vírusu.