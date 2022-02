Novozélandská polícia kritizuje postup parlamentu pri odháňaní odporcov očkovania

Parlament púšťal dookola niekoľko popových pesničiek.

WELLINGTON. Polícia v novozélandskej metropole Wellington kritizovala v pondelok krok správy parlamentu krajiny, ktorá v snahe odohnať odporcov povinného očkovania púšťala dookola niekoľko popových pesničiek a zapla zavlažovacie zariadenie. Informovala o tom agentúra AFP.

"Toto určite nie sú taktiky alebo metódy, ktoré by sme schvaľovali a boli by sme radšej, keby k nim nedošlo," povedal pre Radio New Zealand policajný šéf Corrie Parnell.

Odporcovia povinného očkovania na Novom Zélande, ktorí sa podľa vlastných slov inšpirovali takzvaným konvojom slobody kanadských kamionistov v Ottawe, začali minulý týždeň kempovať na trávniku pred parlamentom vo Wellingtone.

Postupne sa ich tam zhromaždilo okolo 1500. Vládla medzi nimi uvoľnená atmosféra a ľudia sa zabávali tancovaním pri hudbe. Niektorí z protestujúcich mali so sebou aj deti, polícia preto upustila od pokusu o ich vytlačenie spred budovy.

Správa parlamentu sa preto pokúsila nespokojencov odradiť od protestu nepretržitým púšťaním popových skladieb ako Baby Shark, Macarena či Mandy.

Opozícia za tento nápad kritizovala predsedu parlamentu Trevora Mallarda. "Mallardove triky sú nielen detinské a neúčinné, ale vážnu situáciu ešte zhoršili," povedal líder opozičnej strany ACT David Seymour. "Jeho malicherné správanie ešte viac povzbudilo demonštrantov," dodal.

Parnell opäť vyzval demonštrantov, aby premiestnili svoje vozidlá, ktoré od minulého týždňa blokujú ulice. Obhajoval tiež zdržanlivosť polície po štvrtkovom pokuse o vysťahovanie protestného tábora, pri ktorom bolo zatknutých viac ako 120 ľudí.

Premiérka Jacinda Ardernová v rozhovore pre televíziu TV3 vyzvala demonštrantov, aby "išli domov a vzali si svoje deti". Kritizovala, že odporcovia očkovania urážajú ľudí, ktorí nosia rúška, a žiadajú "popravu politikov" podporujúcich protipandemické opatrenia.