Kanadskí kamionisti inšpirovali Francúzov, v Paríži sa schádzajú stovky vozidiel

Aj Francúzi protestujú proti epidemiologickým opatreniam.

PARÍŽ. Do Paríža prichádzali v piatok z celého Francúzska stovky vozidiel na protest proti epidemiologickým opatreniam vlády. Napriek varovaniu polície, ktorá pre protest zmobilizovala tisícky svojich príslušníkov, ako aj obrnené transportéry a vodné delá, mnohí z demonštrantov dúfajú, že sa im podarí francúzske hlavné mesto zablokovať, píše agentúra AFP.

Demonštranti, ktorých inšpirovali protesty kamionostov blokujúcich aktuálne v Kanade hraničné priechody do USA, vyrazili vozidlami do Paríža z miest ako Bayonne, Perpignan, Lyon, Lille, Štrasburg a ďalších s cieľom dostať sa do večera do hlavného mesta.

Ozvena žltých viest?

Príslušník francúzskej polície v piatok podvečer uviedol, že podľa odhadov smerovalo do Paríža 1800 vozidiel.

Šoférom polícia pri vstupoch do mesta kontroluje vodičské preukazy, uvádza agentúra Reuters. Dodáva, že polícia na nasledovných 72 hodín zmobilizovala viac ako 7-tisíc svojich príslušníkov.

Členovia protestného konvoja vozidiel si na sociálnych sieťach vzájomne radia, ako sa čo najlepšie dostať do mesta a vyhnúť sa polícii, ktorá disponuje aj zariadeniami určenými na demontáž prípadných provizórnych zátarasov.

Medzi demonštrantami sú odporcovia vakcinácie proti covidu žiadajúci zrušenie očkovacieho preukazu, ktorý je vyžadovaný pri vstupe do mnohých verejných miest, ale aj Francúzi nahnevaní na čoraz vyššie ceny energií, ktoré sú podľa nich ranou pre rodiny s nízkymi príjmami. Ide tak aj o akúsi ozvenu protestov tzv. žltých viest, ktoré zachvátili Francúzsko v rokoch 2018 a 2019, pripomína AFP.

Protesty sú práve tým odlišné od kanadských demonštrácií kamionistov blokujúcich tamojšie hlavné mesto Ottawa, ako aj kľúčové hraničné priechody do USA, ktoré podnietila požiadavka kanadských úradov týkajúca sa očkovania kamionistov vracajúcich sa z USA.

Polícia ide pred konvojom áut smerujúcim do Paríža. (zdroj: TASR/Ap)

Macron vyzval na pokoj

Podľa Reuters sú parížske protesty aj známkou možného zjednocovania rôznorodých odporcov francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Dochádza k nim pritom len dva mesiace pred prezidentskými voľbami, v ktorých by mal Macron podľa očakávaní opäť kandidovať.

Samotný prezident vyzval v piatok demonštrantov na zachovanie pokoja. V rozhovore pre spravodajský portál Ouest-France uviedol, že rozumie "únave", ktorú spôsobila pandémia.

"Táto únava vedie k hnevu. Rozumiem tomu a rešpektujem to, ale vyzývam na čo najväčší pokoj," povedal Macron.

Francúzsky premiér Jean Castex sa k protestom vyjadril o niečo priamejším spôsobom, uvádza Reuters. Povedal, že občania majú právo protestovať, nie však zablokovať hlavné mesto.

Mnohí z demonštrantov plánujú v Paríži zostať aj cez noc, a následne sa v sobotu pridať k pravidelnej demonštrácii proti epidemiologickým opatreniam, píše AFP.