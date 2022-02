USA majú poslať do Poľska ďalších tritisíc vojakov

Američania varujú, že ruský útok môže prísť kedykoľvek.

WASHINGTON. Spojené štáty v najbližších dňoch vyšlú do Poľska ďalších tritisíc vojakov na pomoc spojencom z aliancie NATO. Pre agentúru Reuters to v piatok povedali štyria nemenovaní americkí predstavitelia.

Článok pokračuje pod video reklamou

K tomuto vyhláseniu došlo v situácii, keď po nahromadení svojich síl v blízkosti hraníc Ukrajiny usporiadalo Rusko spoločné vojenské cvičenia v Bielorusku a v Čiernom mori.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na základe toho v piatok vyhlásil, že ruská invázia na Ukrajinu môže prísť kedykoľvek, možno ešte pred koncom tohtoročných zimných olympijských hier v Pekingu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Okamžite odíďte z Ukrajiny, vyzývajú USA aj Briti. Situácia môže eskalovať Čítajte

Satelitné snímky zverejnené v piatok súkromnou americkou spoločnosťou ukázali nové rozmiestnenie ruskej armády na niekoľkých miestach v blízkosti Ukrajiny.

Moskva plány na inváziu na Ukrajinu popiera, ale tvrdí, že by mohla podniknúť bližšie nešpecifikované "vojensko-technické" kroky, pokiaľ nebude splnená séria jej požiadaviek - vrátane prísľubu od NATO, že nikdy neprijme Ukrajinu za člena aliancie a že stiahne svoje sily z východnej Európy.

Predstavitelia USA pod podmienkou zachovania anonymity uviedli, že avizované posily budú pochádzať z 82. výsadkovej divízie, a nie z amerických síl dislokovaných v Európe.

Jeden z citovaných zdrojov agentúry Reuters to označil za "významné nasadenie".

Táto skupina vojakov bude navyše k 8500 americkým vojakom, ktorí čakajú na rozkaz na presun do Európy, ak si to vývoj situácie vyžiada, ako aj k 2000 americkým vojakom vyslaným z USA do Poľska a Nemecka. Zhruba tisícka vojakov, ktorí sú v súčasnosti v Nemecku, sa presúva do Rumunska.