Ruský tínedžer dostal päť rokov väzenia za hru Minecraft

Pôvodne boli mladí muži obvinení z terorizmu.

MOSKVA. Na päť rokov odňatia slobody a pokutu 30 000 rubľov (približne 350 eur) odsúdil vo štvrtok súd v Rusku 16-ročného Nikitu Uvarova za to, že údajne chcel v počítačovej hre Minecraft nechať vybuchnúť virtuálnu budovu Federálnej bezpečnostnej služby (FSB).

Informovala o tom agentúra AFP.

Pre zábavu vyhodiť do vzduchu

Vojenský súd v síbirskom meste Kansk uznal Uvarova za vinného z "nácviku teroristických aktivít", uviedol ľudskoprávny právnik Pavel Čikov na sociálnej sieti Telegram s tým, že trest si tento stredoškolák odpyká v trestaneckej kolónii.

Čikov dodal, že ďalší dvaja obžalovaní boli zbavení obvinenia a súd im uložil podmienečné tresty, pretože spolupracovali s vyšetrovateľmi.

Pojednávanie sa konalo za zatvorenými dverami.

Trestné konanie proti tínedžerom sa v Kansku začalo ešte v lete 2020. Chlapcov vtedy zadržali po tom, čo po meste vylepovali letáky na podporu absolventa Moskovskej štátnej univerzity Azata Miftachova, pričom jeden z nich dali aj na budovu FSB.

Po zadržaní im polícia zhabala mobilné telefóny. Z ich komunikácie na sociálnej sieti VKontakte vyplynulo, že vo videohre Minecraft si postavili budovu FSB a chceli ju "pre zábavu vyhodiť do vzduchu".

Pôvodne terorizmus

Podľa vyšetrovateľov však zámerom tínedžerov bolo spáchať útok na skutočné sídlo FSB, keďže tiež skúšali vyrábať výbušné zariadenia a nacvičovali ich odpálenie v opustených budovách.

Tínedžeri spočiatku čelili obvineniu z členstva v teroristickej organizácii, za ktoré je prísnejšia trestná sadzba, no pre nedostatok dôkazov bolo stiahnuté.

Uvarov vo svojej záverečnej reči podľa novín Novaja gazeta odmietol obvinenie a vyhlásil, že ak ho odsúdia, trest si odpyká "s čistým svedomím a dôstojne". Zdôraznil, že nie je terorista. Poprel, že by bol niekedy do četu napísal, že plánuje "niekoho či niečo vyhodiť do vzduchu", pretože "som nič (také) neplánoval a nikoho (na to) nepripravoval".