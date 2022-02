Susedili so Sovietmi, neskončili ako satelit. Je fínsky scenár riešením pre Ukrajinu?

Možnosť neutrality naznačil Macron.

KYJEV, BRATISLAVA. Hrubým domácim produktom na obyvateľa prekonáva Nemecko alebo Francúzsko, dlhodobo patrí medzi krajiny s najnižšou korupciou a najlepšími podmienkami pre život. V posledných desaťročiach sa mu vyhli vojenské konflikty, na popredných priečkach je aj z pohľadu bezpečnosti.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že fínska cesta po druhej svetovej vojne, ktorá sa v súčasnosti spomína ako možnosť riešenia ukrajinskej krízy, by nemusela byť úplne zlou možnosťou.

Keď sa však novinári pýtajú na takzvanú finlandizáciu - pojem, ktorý vznikol v západnom Nemecku v 60. rokoch minulého storočia, a dnes už neopisuje len situáciu v tejto severskej krajine - vo Fínsku, len málokto by to Ukrajincom doprial.

Je to pre nich spomienka na obdobie, ku ktorému sa už nechcú vracať. Na obdobie oficiálnej cenzúry či autocenzúry, obdobie podriaďovania sa susednej diktatúre, aby si ju vláda nepohnevala.

Obdobie z minulosti

Táto etapa patrí do minulosti a ak by sa obnovila v inom štáte ruského pohraničia, mohlo by mať dôsledky aj pre Fínsko, varuje pre New York Times Mika Aaltola z Fínskeho inštitútu pre medzinárodné záležitosti.