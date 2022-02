V New Yorku už nie je povinné nosenie rúšok vo vnútorných verejných priestoroch

Ich nosenie bude ale naďalej povinné v školách či v zdravotníckych zariadeniach.

Ulica v New Yorku (Zdroj: SITA/AP)

NEW YORK. V americkom štáte New York vo štvrtok vyprší platnosť povinného nosenia rúšok vo vnútorných verejných priestoroch vrátane obchodov či kancelárií.

Ich nosenie bude ale naďalej povinné v školách či v zdravotníckych zariadeniach.

Článok pokračuje pod video reklamou

Oznámila to v stredu tamojšia guvernérka Kathy Hochulová, informujú agentúry AFP a AP.

"Vzhľadom na klesajúce počty prípadov (nákazy) a hospitalizácií si môžeme dovoliť toto (pravidlo) zrušiť s účinnosťou od zajtra," uviedla Hochulová.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/gSVMZB_gzT0

Prudký pokles nových prípadov

Počet novoinfikovaných podľa jej slov v porovnaní so začiatkom januára poklesol o 93 percent. "To je dôvod, prečo vstupujeme do novej fázy tejto pandémie," povedala novinárom.

V pondelok bolo v newyorských nemocniciach hospitalizovaných približne 5 000 ľudí, pričom počas vrcholiacej aktuálnej vlny nákazy ich 11. januára naprieč týmto štátom evidovali takmer 12 700.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Česko končí s opatreniami, ostanú len rúška Čítajte

Hochulová dodala, že bude závisieť od jednotlivých firiem, či budú nosenie rúšok vyžadovať i po tom, ako to už nebude povinné. Táto povinnosť bola v New Yorku zavedená 10. decembra v súvislosti so šírením variantu omikron.

Nízka zaočkovanosť žiakov

So zrušením nariadenia o nosení rúšok v školách, ktoré platí od augusta, chce guvernérka počkať, až kým sa nezvýši miera zaočkovanosti u detí. Situáciu majú znova prehodnotiť v marci.

Štát New York sa tak pridal k niekoľkým ďalším štátom USA s demokratickým vedením, ktoré tento týždeň v dôsledku zlepšujúcej sa epidemickej situácie ohlásili zrušenie povinných rúšok na verejných miestach.

Pridávajú sa ostatné štáty

V Kalifornii vyprší povinné nosenie rúšok vo vnútri pre zaočkované osoby 15. februára, ako priblížil tamojší guvernér Gavin Newsom.

V štáte Oregon má dôjsť k zrušeniu povinných rúšok podľa guvernérky Kate Brownovej najneskôr 31. marca.

Guvernér Delaware John Carney avizoval, že nariadenie týkajúce sa povinného prekrývania horných dýchacích ciest vo vnútorných priestoroch sa končí v piatok a na školách 31. marca.

V New Jersey nebudú musieť žiaci ani zamestnanci na školách nosiť rúška od 7. marca. Guvernér Massachusetts Charlie Baker v stredu ohlásil, že žiaci nebudú musieť nosiť rúška od 28. februára.