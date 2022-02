Ujgurská aktivistka: Čína hľadá u nacistov lekcie, ako robiť genocídu

Za dlhé tričko, bradu, modlitbu, odmietanie alkoholu či bravčového. Ujgurská aktivistka RUŠAN ABBASOVÁ takto v rozhovore pre SME vyratúva dôvody, pre ktoré môžu Ujguri skončiť v čínskych prevýchovných táboroch. O ich prenasledovaní hovorí ako o modernej genocíde, ktorej výsledkom môže byť, že sa už o dvadsať rokov nebude k Ujgurom hlásiť prakticky nikto.

Opisuje, ako pred takmer štyrmi rokmi zmizla jej sestra, o ktorej dodnes nič nevie. Obvinili ju z terorizmu, čo je nálepka, ktorú komunistická diktatúra uplatňuje na celé etnikum.

Abbasová tvrdí, že sponzori zimnej olympiády v Pekingu sa na genocíde podieľajú a športovcov vyzýva, aby po návrate nemlčali a verejnosti hovorili o ľudských právach Ujgurov. Za to, že sa o nich veľa nevie, môže podľa aktivistky aj fakt, že v súčasnosti sa o menšine netočia filmy a nevyjadrujú sa k nej ani celebrity. Boja sa Číny.

Pred tri a pol rokom zmizla v provincii Sin-ťiang vaša sestra. Viete o nej niečo nové?

Nič, nevieme ani len to, kde ju zadržiavajú.

Ako skončila vo väzení?

Stalo sa to po spustení mojej kampane o milióne väznených Ujgurov v čínskych koncentračných táboroch. V septembri 2018 som o tom hovorila na paneli vo Washingtone, o šesť dní neskôr uniesli moju sestru, lekárku na dôchodku. Odvtedy ubehlo už 42 mesiacov, nevieme, ako na tom je zdravotne. Má pritom vysoký tlak, na ktorý berie neustále lieky, a bez okuliarov prakticky nevidí. Nič z toho nemá v tábore k dispozícii. Uniesli ju na jeseň a neviem, či má aspoň teplé oblečenie.

Ako reagovali oficiálne úrady na vašu kampaň?

Po únose som cestovala s jej fotografiou, zverejňovala som jej príbeh na sociálnych sieťach. Čínska vláda v decembri 2019 v štátnom denníku Global Times napísala, že som ukradla fotografiu niekoho iného a že celé zadržanie sestry som si vymyslela.

O rok neskôr sme sa z neoficiálneho zdroja dopočuli, že ju odsúdili na dvadsať rokov väzenia za zločin spojený s terorizmom. Ona pritom nenosí ani len šatku, na rozdiel odo mňa je veľmi tichá a nevystupuje verejne. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin pred rokom na tlačovke bez hanby povedal, že Gulšan Abbasovú odsúdili v súlade so zákonom. Ešte rok pred tým pritom tvrdili, že som si ju vymyslela.

Obvinenie z terorizmu sa zneužíva aj v demokratických krajinách na ospravedlnenie porušenia ľudských práv. Ako to čínsky režim využíva proti Ujgurom?

Ujgurov režim vždy nálepkoval. V 50. rokoch sme boli nacionalistami, počas kultúrnej revolúcie kontrarevolucionármi, v 90. rokoch po páde Sovietskeho zväzu separatistami, po 11. septembri 2001 sme sa zo dňa na deň stali teroristami, keďže sme moslimovia.

Nehovorím, že sa medzi Ujgurmi neobjavuje žiadne násilie, násilie je všade, kde sú ľudia frustrovaní a majú pocit, že nemajú inú možnosť vyjadriť svoju frustráciu, pričom ja násilie odsudzujem. Ak by ste sa však vy vrátili z práce a manželka s dcérou by vám s plačom opisovali, ako ich počas dňa znásilnili príslušníci čínskych bezpečnostných zložiek, ako by ste sa zachovali?

To sa deje?

Áno. Čínska vláda tiež zaviedla politiku, podľa ktorej môžu policajti automaticky strieľať, ak majú pocit, že ich občania neposlúchajú. Bez otázok. Rádio Slobodná Ázia napríklad informovala o prípade, keď 18-ročný cyklista prešiel na červenú a policajt ho zastrelil. Keď sa to rozšírilo, jeho rodina a priatelia protestovali s telom pred sídlom miestnej vlády a žiadali, aby zodpovedného potrestali. Celá skupina asi 80 ľudí skončila vo väzení za násilný protest. Dávajú takéto incidenty právo vláde zadržiavať v koncentračných táboroch milión ľudí?

Ak by som bol Ujgurom v Urumči, za čo by som mohol skončiť v tábore?

Napríklad za vašu bradu. Z čínskeho pohľadu ste násilným teroristom alebo aspoň radikálnym moslimom. Ujgurov neustále monitorujú, všade sú kontrolné stanovištia, ak vám na ňom nájdu v mobile napríklad aplikáciu WhatsApp, skončíte v tábore. Každé vozidlo má GPS zariadenie, ak sa pohybujete medzi štvrťami bez povolenia, skončíte v tábore.

Ujguri Etnická menšina žijúca na západe Číny. Oficiálne ide o provinciu Sin-ťiang, Ujguri územiu hovoria Východný Turkestan.

Ide o turkické, prevažne moslimské etnikum s asi 13 miliónmi ľudí.

V Číne čelí už desaťročia útlaku, ľudskoprávne organizácie hovoria o genocíde.

Väznenie milióna Ujgurov, násilné sterilizácie, prevýchovu milióna detí nazýva Čína bojom proti islamskému extrémizmu.

Za prejavy náboženstva – pozdrav Salam alejkum, čo znamená mier s vami - za modlenie alebo ak ste čo i len trochu hrdý na svoj ujgurský pôvod, skončíte v tábore. Ženy sa tam môžu dostať za nosenie akýchkoľvek šatiek, nemusí ísť ani o hidžáb, stačí aj tričko zakrývajúce zadok. Máme zábery, ako im ich priamo na ulici strihajú, čo je pre dievčatá veľmi ponižujúce. Uväznia vás aj za odmietanie alkoholu, bravčového, či už na to máte alergiu, nechutí vám, alebo ste vegánom.

Ako vyzerajú nútené manželstvá Ujguriek?

Čínska vláda ponúka čínskym mužom peniaze a prácu, ak sa presťahujú do Sin-ťiangu a zoberú si miestnu ženu. Ak si niektorú vyberú, musí si ho zobrať.

Ak odmietne, možno má chlapca alebo sa ešte necíti na svadbu, skončí s celou rodinou v tábore za islamský extrémizmus. Nazývam to vládou podporovaným hromadným znásilňovaním ujgurských žien. Vláda tiež priznáva, že do ujgurských domov poslala 1,1 milióna úradníkov, v skutočnosti bude to číslo oveľa vyššie.

Čo tam robia?