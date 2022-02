Väčšina amerických vojakov má do Poľska priletieť v pondelok

Vojaci majú posilniť východné krídlo NATO.

RZESÓW. Americké vojenské lietadlá majú v priebehu pondelka do Poľska priviezť zvyšnú časť amerických vojakov, ktorí majú posilniť východné krídlo NATO. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

Dve americké lietadlá pozorovali v pondelok ráno na letisku Jasionka pri poľskom meste Rzeszówv. Ďalšie majú pristáť v priebehu pondelka.

Článok pokračuje pod video reklamou

Americký prezident Joe Biden v stredu 2. februára oficiálne odsúhlasil nasadenie ďalších takmer 3000 vojakov do Nemecka, Poľska a Rumunska. Americké ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení spresnilo, že do Poľska pôjde 1700 vojakov, do Nemecka 300 a z Nemecka do Rumunska sa ich presunie asi tisícka.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Poľsku pristáli ďalšie lietadlá s americkými vojakmi a technikou Čítajte

Veliteľ 82. výsadkovej divízie generálmajor Christopher Donahue prišiel do Poľska v sobotu. Cez víkend do Poľska priletela aj časť amerických vojakov. Väčšina z nich má prísť v pondelok, píše Reuters s odvolaním sa na zdroj z prostredia americkej armády.

Zamestnanec letiska pre Reuters uviedol, že v pondelok očakávajú ďalšie tri lietadlá. Hovorca poľskej armády prílet lietadiel potvrdil; ich počet však nešpecifikoval.

Západ obviňuje Rusko z prípravy možnej invázie na Ukrajinu, pri ktorej hraniciach Moskva sústredila údajne už viac ako 100-tisíc vojakov.

Moskva plány na vpád na Ukrajinu popiera s tým, že si chce len zaistiť vlastnú bezpečnosť, a z agresívneho správania obviňuje - naopak - NATO.