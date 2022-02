Nemecko je pripravené posilniť vojenské jednotky v Pobaltí.

BERLÍN. Nemecko je pripravené poslať do pobaltských štátov ďalších svojich vojakov.

Povedal to v nedeľu v rozhovore pre stanicu ARD nemecký kancelár Olaf Scholz pred odletom do Spojených štátov, kde sa v pondelok stretne s americkým prezidentom Joeom Bidenom v rámci rokovaní o deeskalácii krízy na Ukrajine spôsobenej hromadením ruských vojsk pozdĺž jej hranice.

"Sme pripravení spraviť všetko, čo je nutné na posilnenie" nemeckej prítomnosti v operáciách NATO v Pobaltí, povedal Scholz. Agentúra AFP pripomína, že Nemecko už piaty rok vedie približne 1200-člennú misiu NATO v Litve, kde má okolo 500 svojich vojakov.

Na otázku, či by sa o posilnení počtu vojakov mohlo rozhodnúť na zasadnutí ministrov obrany členských krajín NATO, ktoré sa bude konať v polovici februára, Scholz odpovedal: "Sme pripravení spraviť rozhodnutie."

Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová ešte predtým v nedeľu pre médiá skupiny Funke povedala, že Berlín je pripravený posilniť svoju prítomnosť v Litve.

"Vojaci na posilnenie (misie) sú v zásade k dispozícii, momentálne rokujeme s Litvou o tom, čo presne by bolo užitočné," uviedla.

Scholz v nedeľu zopakoval, že Nemecko naďalej odmieta dodávky zbraní pre Ukrajinu. "Už veľa rokov má nemecká vláda jasný postoj, že nedodáva (zbrane) do krízových zón a takisto nedodáva smrtiace zbrane na Ukrajinu," zdôraznil. "Tak to robila i moja predchodkyňa (Angela Merkelová), a bolo to správne. A je to tak správne naďalej," dodal.

Členské krajiny Severoatlantickej aliancie, partneri vo východnej Európe i Spojené štáty obviňujú Scholza z toho, že na Rusko v súvislosti s Ukrajinou nevyvíja dostatočný tlak.

Na otázku, či USA považujú Nemecko podľa neho za "slabý článok" v rámci NATO, odvetil: "Ide o mylný dojem, ktorý neprevláda ani vo Washingtone."

Scholz sa tento týždeň stretne s lídrami pobaltských štátov v Berlíne a počas februára navštívi i Ukrajinu a Rusko.