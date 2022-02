V sýrskej väznici, kde útočil Islamský štát, naďalej zadržiavajú maloletých

Podmienky, v ktorých sú deti zadržiavané, sú nebezpečné a neisté.

DAMASK. Detský fond OSN (UNICEF) v nedeľu vyhlásil, že vo väznici Ghwajrán na severovýchode Sýrie, na ktorú v januári zaútočili džihádisti z organizácie Islamský štát (IS), sú stále väznené maloleté osoby.

Podmienky, v ktorých sú zadržiavané, sú pritom nebezpečné a neisté. Informovala o tom agentúra AFP.

Medzinárodné ľudskoprávne organizácie vrátane Save the Children a Human Rights Watch predtým uviedli, že pred útokom na väznicu Ghwajrán v meste Hasaka z 20. januára tam bolo zadržiavaných 700 chlapcov vo veku 12-18 rokov. Mnohí z nich majú vo väznici i dospelých príbuzných a presunuli ich tam z neďalekého tábora pre vysídlené osoby, kde žijú tisíce detí bojovníkov IS.

"UNICEF sa stretol s niekoľkými deťmi, ktoré sú naďalej zadržiavané vo väznici Ghwajrán," uviedla samotná organizácia vo vyhlásení. "Napriek tomu, že už majú prístup k niektorým základným službám, je situácia týchto detí mimoriadne neistá," dodal UNICEF vo vyhlásení.

Farhád Šámí z Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF) pre AFP uviedol, že v uvedenej väznici sa stále nachádzajú stovky detí. Dodal, že sú na bezpečnom mieste.

Predstavitelia UNICEF oznámili, že pracujú na tom, aby poskytli okamžitú starostlivosť pre väznené maloleté osoby. Sú tiež pripravení podporiť nové bezpečné miesto na severovýchode Sýrie, aby sa postarali o najzraniteľnejšie deti". SDF v nedeľňajšom vyhlásení uviedli, že UNICEF je prvou z agentúr OSN, ktorá od útoku dostala povolenie na návštevu tejto väznice.

Kurdskí predstavitelia opakovane vinia medzinárodné spoločenstvo, že zlyháva čo sa týka snáh o rehabilitáciu a repatriáciu detí džihádistov.

Januárový útok na väznicu Ghwajrán zo strany IS vyvolal týždeň trvajúce boje, ktoré si vyžiadali viac ako 180 obetí vrátane siedmich civilistov a vyhnali z domovov tisíce ľudí. Bol to jeden z najväčších útokov IS v Sýrii za posledné roky, počas ktorého sa ozbrojenci IS snažili vyslobodiť svojich druhov. Bojovníkov SDF zo vzduchu podporili aj koaličné sily vedené Spojenými štátmi a obkľúčení militanti sa napokon vzdali.

Podľa rôznych zdrojov bolo v spomínanej väznici zadržiavaných od 3500 do 5000 predpokladaných členov a prívržencov IS.