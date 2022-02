Rotterdam poprel, že by povolil rozmontovať most kvôli Bezosovej jachte

Možnosť rozmontovať most však stále existuje.

ROTTERDAM. Rotterdamská radnica poprela správy z tohto týždňa, že povolila rozmontovať historický most kvôli jachte, ktorú si nechal v prístavnom meste postaviť americký miliardár Jeff Bezos.

Hovorca americkému portálu CBS povedal, že radnica žiadnu podobnú žiadosť od firmy Oceanco, ktorá loď postavila, nedostala.

Starosta mesta Ahmed Aboutaleb tiež povedal, že o ničom nerozhodol. Spoločnosť Oceanco informácie nekomentovala.

Podľa predchádzajúcich správ holandských médií úrady dovolili rozmontovať a dočasne odstrániť časť historického výťahového mosta Koningshavenbrug z roku 1878.

Dôvodom údajne bolo to, že luxusná jachta zakladateľa internetového obchodu Amazon za 430 miliónov eur je príliš veľká na to, aby pod mostom preplávala.

"Spoločnosť, ktorá loď stavia ešte nepožiadala o povolenie, takže teraz nie je čo riešiť," uviedol hovorca. Dodal, že by to nebolo prvýkrát, čo by mesto riešilo podobnú žiadosť. "Raz za niekoľko rokov sa stáva, že veľká loď musí preplávať na druhú stranu," vyhlásil.

O vydanom povolení nevie nič ani starosta Rotterdamu Aboutaleb. Ten odmieta, že by mesto bolo ústretovejšie len kvôli tomu, že si novú loď objednal jeden z najbohatších ľudí na svete. "Ide o fakty a s nimi sa chcem najskôr zoznámiť," uviedol starosta.

Správa o rozmontovaní mosta vzbudila protesty medzi obyvateľmi Rotterdamu. Po generálnej rekonštrukcii mosta z roku 2017 totiž radnica sľúbila, že ho už nenechá rozmontovať.

Tento týždeň hovorkyňa starostu Frances Van Heijstová povedala, že možnosť rozmontovať most stále existuje. V prípade, že by sa tak stalo, by však náklady musela uhradiť spoločnosť Oceanco.