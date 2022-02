Vandali poškodili vo Francúzsku pomník hrdinu alžírskeho boja proti kolonizácii

Vandalský čin odsúdil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.

AMBOISE. Neznámi vandali poškodili v noci na sobotu vo francúzskom meste Amboise pamätník venovaný alžírskemu boju proti kolonizácii Alžírska francúzskou armádou.

K činu došlo len pár hodín pred plánovaným slávnostným odhalením pamätníka emírovi Abd al-Kádirovi, informovala v sobotu agentúra AFP.

Starosta Amboise, Thierry Boutard, uviedol, že sa "hanbí" za ľudí, ktorí tento čin spáchali. Napriek závažnému poškodeniu spodnej časti pamätníka rozhodol, že slávnostné odhalenie sa v sobotu uskutoční podľa plánu.

Alžírsky veľvyslanec vo Francúzsku Muhammad Antar Daúd, ktorý sa zúčastnil na inaugurácii, odsúdil útok ako akt "nevýslovnej nízkosti". Vyjadril súčasne presvedčenie, že proces zmierenia medzi oboma krajinami bude pokračovať.

Vandalský čin odsúdil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron i autor diela, Michel Audiard, ktorý predpokladá, že šlo vopred premyslenú akciu, lebo na zničenie jeho diela z kovu bolo treba nástroje, brúsku či pílku, Sochár odhaduje, že svoje dielo dokáže opraviť za mesiac.

Agentúra AFP poznamenala, že incidentom sa začala zaoberať polícia.

Pamätník bol objednaný a nainštalovaný na nábreží rieky Loira pri príležitosti 60. výročia vyhlásenia nezávislosti Alžírska od Francúzska. Získaniu nezávislosti predchádzala osem rokov trvajúca vojna, ktorá aj v súčasnosti zaťažuje vzťahy medzi oboma Alžírskom a Francúzskom.

Osadenie tohto pamätníka navrhol francúzsky historik Benjamin Stora vo svojej správe o francúzskej kolonizácii a alžírskej vojne, ktorú odovzdal prezidentovi Emmanuelovi Macronovi.

Pamätník zobrazuje emíra Abd al-Kádira, islamského učenca z 19. storočia, z ktorého sa stal vojenský vodca kladúci odpor francúzskej nadvláde. Neskôr bol aj vo Francúzsku oslavovaný ako hrdina, lebo v roku 1860, keď bol vo vyhnanstve v Sýrii, zachránil pred masakrom v Damasku veľký počet kresťanov, vrátane šéfov niekoľkých zahraničných konzulátov, ako aj ministrov pravoslávneho vierovyznania.

Je považovaný za jedného zo zakladateľov moderného alžírskeho štátu pre svoju úlohu pri mobilizácii odporu voči francúzskej nadvláde. Povstanie, ktoré viedol, bolo napokon neúspešné a on sa vzdal francúzskym silám, ktoré ho poslali do Francúzska, kde spolu so svojou rodinou strávili štyri roky pod dozorom na zámku Amboise.

Neskôr sa presťahoval do Sýrie, kde získal medzinárodné uznanie za spomínanú obranu kresťanov počas sektárskych útokov. Za jeho angažovanosť v tejto kauze mu bol udelený Veľká kríž

Čestnej légie, najvyššie francúzske štátne vyznamenanie.