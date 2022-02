Hnedé kopce a snehové delá. Pekinské hry sú bez prírodného snehu

Hnedé riedko zalesnené kopce sú ovinuté bielymi stuhami zjazdoviek či bežeckých tratí.

Už prvé zábery olympijských športovísk zimných olympijských hier v Pekingu museli mnohým ľuďom udrieť do očí. Nie je to obraz, ktorý by fanúšik z takého podujatia čakal.

Sneh je v tomto regióne vzácnosť. Nie je to však teplotou. Mráz je priam arktický cez deň mínus 6 až mínus 8, v noci aj mínus 20.

Lenže na sever od Pekingu v strediskách Jen-čching a Čang-ťia-kchou je veľmi suché podnebie.

Na to, aby tu mohli súťažiť športovci z celého sveta v lyžovaní, snoubordingu, biatlone a ďalších športoch, tu idú na plné obrátky snehové delá.

Pozrite si, ako to vyzerá v stredisku Jen-čching.