Poľský prezident podá návrh na zrušenie disciplinárnej komory najvyššieho súdu

Poľský súdny disciplinárny systém nie je podľa eurokomisie v súlade s právom EÚ.

VARŠAVA. Poľský prezident Andrzej Duda vo štvrtok oznámil, že chce predložiť návrh na zrušenie kontroverzne vnímanej disciplinárnej komory najvyššieho súdu, pre ktorú sa Poľsko dostalo do dlhodobého sporu s Európskou úniou. TASR túto informáciu prevzala z agentúr PAP a AFP.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Navrhujem zrušenie disciplinárnej komory najvyššieho súdu a to tak, aby boli jej sudcovia presunutí do iných komôr alebo odišli do dôchodku," povedal Duda. Dodal, že túto kritizovanú komoru by mal nahradiť iný orgán s názvom "Komora profesionálnej zodpovednosti" s 11 sudcami.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Fiala a Morawiecki podpísali dohodu o prevádzke bane Turów Čítajte

Duda vyjadril nádej, že tento krok, ktorý musí ešte schváliť parlament, ukončí spor s Bruselom, ktorý sa obáva obmedzovania nezávislosti poľského súdnictva.

"Tento návrh by mal byť nástrojom pre poľskú vládu ako ukončiť spor s Európskou komisiou (EK) a odblokovať národný plán obnovy pre Poľsko," povedal. EK totiž plán obnovy pre Poľsko, ktorý by mu zaistil dovedna 58,1 miliardy eur, zatiaľ neschválila, v súvislosti so sporom okolo poľskej justície.

Eurokomisia opakovane vyjadrila obavy, že poľský súdny disciplinárny systém nie je v súlade s právom EÚ. Disciplinárna komora najvyššieho súdu má podľa nej priveľký politický vplyv a nedodržiava demokratické princípy.

Poľská vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) tvrdila, že vytvorenie tejto komory a ďalšie justičné reformy sú nevyhnutné na vykorenenie korupcie a reliktov komunizmu zo súdnych orgánov.

Eurokomisia sa preto v tejto súvislosti v októbri 2019 obrátila na Súdny dvor EÚ so sídlom v Luxemburgu. Ten vlani v októbri rozhodol, že Poľsko musí denne zaplatiť pokutu milión eur za nedodržanie nariadenia z júla 2021 týkajúceho sa okamžitého zrušenia disciplinárnej komory.

Varšava tieto penále zaplatiť odmietla. V januári zaslala komisia Poľsku za obdobie od 3. novembra 2021 do 10. januára 2022 prvú výzvu na zaplatenie sumy vo výške zhruba 70 miliónov eur, na čo má Varšava 45 dní.

Dudov štvrtkový návrh sa však stretol s kritikou. Laurent Pech, profesor európskeho práva na Middlesex University v Londýne, na Twiteri uviedol, že ide len o "snahu získať finančné prostriedky z EÚ prostredníctvom klamlivého pokusu o zmenu označenia (komory)".