Falošné bomby a ochromené weby. Ako Ukrajina čelí vojne na internete

V Kyjeve z možného útoku ľudia nepanikária.

KYJEV. Hlavný kyjevský bulvár Chreščatyk je v priebehu dňa plný ľudí, napriek zhoršujúcim sa pandemickým číslam sú plné aj kaviarne a reštaurácie.

V čase, keď je v blízkosti ukrajinských hraníc viac ako 120-tisíc ruských vojakov, nie je v uliciach ukrajinského hlavného mesta vidieť žiadnu paniku.

Pri rozhovoroch však viacerí Kyjevčania a odborníci tvrdia, že istá nervozita tu je. Napokon, trvá už osem rokov.

"Kúpila som si vysielačky pre prípad, že by skolabovali komunikačné siete. Ak by k niečomu došlo, s priateľmi a rodinou sme sa dohodli, kde sa stretneme," hovorí o rastúcom napätí Ľubov Cybuľská, majiteľka dvoch podnikov, no najmä expertka na dezinformácie.