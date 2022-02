Johnson telefonoval s Putinom o riešení ukrajinskej krízy

Britský premiér mal zdôrazniť, že Ukrajina má právo vstúpiť do NATO.

LONDÝN. Britský premiér Boris Johnson v stredu telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Počas rozhovoru sa dohodli, že budú pracovať na "mierovom riešení" ukrajinskej krízy. Uviedol to Johnsonov úrad vo vyhlásení, ktoré majú k dispozícii agentúry AFP a Reuters.

"Lídri sa zhodli, že zhoršenie (situácie) nie v nikoho záujme," uvádza sa vo vyhlásení Downing Street 10. Podľa AFP Johnson varoval Putina, že akákoľvek ruská invázia by bola "tragickým prepočítaním sa".

"Britský premiér vyjadril hlboké znepokojenie nad súčasnou nepriateľskou aktivitou Ruska na hraniciach s Ukrajinou," uviedol Johnsonov hovorca pre Reuters a dodal, že predseda vlády "zdôraznil potrebu nájsť cestu vpred, ktorá rešpektuje územnú celistvosť Ukrajiny a jej právo na sebaobranu".

Tlačová služba Kremľa na margo telefonátu uviedla, že prezident Ruskej federácie si s britským premiérom vymenili názory na ukrajinskú krízu.

"Prezident Putin zdôraznil najmä to, že Kyjev chronicky sabotuje mierové dohody z Minska," uvádza sa vo vyhlásení.

Putin údajne ďalej poznamenal, že NATO nie je ochotné primerane reagovať na obavy Ruska týkajúce sa bezpečnostných záruk, ktoré žiada od Západu.

"(Prezident) poukázal na neochotu NATO adekvátne reagovať na obavy Ruska, že Aliancia sa skrýva za takzvanú politiku otvorených dverí, ktorá je v rozpore so základným princípom nedeliteľnosti bezpečnosti," poznamenala tlačová služba Kremľa.

Johnson údajne zdôraznil, že Ukrajina má plné právo požiadať o vstup do "obrannej aliancie" NATO, ak si to želá, a že Kyjev by mal byť zahrnutý do akýchkoľvek rozhovorov o patovej situácii s Ruskom.

Napätie medzi Ruskom a Západom v súvislosti s Ukrajinou rastie už niekoľko týždňov, pričom Západ obviňuje Moskvu z prípravy bezprostrednej invázie.

Rusko akékoľvek plány na inváziu popiera a naopak žiada bezpečnostné záruky. Moskva chce, aby aby sa Aliancia nerozširovala smerom na východ a aby Ukrajine nikdy nebolo umožnené vstúpiť do NATO.