Francúzske prezidentské voľby by podľa prieskumov vyhral Macron

Na druhom mieste by skončila krajne pravicová politička Le Penová.

PARÍŽ. Ak by sa francúzske prezidentské voľby uskutočnili teraz, vyhral by ich opäť súčasný šéf Elyzejského paláca Emmanuel Macron. Na druhom mieste by skončila krajne pravicová politička Marine Le Penová.

Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Harris Interactive, informovala v stredu agentúra Reuters.

Prezidentské voľby budú vo Francúzsku v apríli. Macron ešte stále oficiálne neoznámil, či sa bude uchádzať o znovuzvolenie, jeho kandidatúra sa však všeobecne očakáva.

Podľa najnovšieho prieskumu by súčasný prezident získal v prvom kole hlasovania 24 percent hlasov. Do druhého kola by s ním postúpila Marine Le Penová so ziskom 17 percent hlasov. Na treťom mieste by skončila kandidátka konzervatívneho tábora Valérie Pécresseová (15 percent hlasov) a bývalý novinár Eric Zemmour by skončil v tesnom závese za ňou (14 percent hlasov).

V rozhodujúcom druhom kole hlasovania by Macron Le Penovú porazil v pomere 55 ku 45. Podobné výsledky hlási aj prieskum inštitútu Elabe pre televíziu BFM TV a týždenník L'Express, ktorý bol tiež zverejnený v stredu.

Podľa agentúry AFP všetko nasvedčuje tomu, že prezidentským voľbám v apríli 2022 budú dominovať obavy z imigrácie a bezpečnostné otázky.

Témou bude aj pandémia a jej zvládnutie, pričom Macron by podľa analytikov mohol ťažiť z toho, že vo Francúzsku je vyššia miera zaočkovanosti ako v niektorých iných európskych krajinách.