Ruskí intelektuáli odsúdili vyvolávanie konfliktu s Ukrajinou

Politika založená na presadzovaní myšlienky takejto vojny je nemorálna, upozornili v liste.

MOSKVA. Viac ako 2 000 ruských intelektuálov, vedcov, umelcov a aktivistov za ľudské práva už podpísalo výzvu adresovanú Kremľu, aby sa vyvaroval "nemorálnej, nezodpovednej a zločinnej" vojny proti Ukrajine.

Toto vyhlásenie Kongresu ruských intelektuálov bolo zverejnené cez víkend, keď Rusko pokračovalo v hromadení vojakov - v súčasnosti sa odhaduje na viac ako 100 000 - v blízkosti ukrajinských hraníc.

Rusko nepotrebuje vojnu

Jeho signatári upozorňujú, že sa objavujú správy o intenzívnom nábore žoldnierov v Rusku a prevoze pohonných hmôt a vojenskej techniky na územie Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, kde proruskí separatisti vyhlásili svoje samozvané republiky. Signatári listu v súvislosti s týmto vývojom poznamenávajú, že v reakcii naň "Ukrajina intenzívne zbrojí, NATO posiela ďalšie sily do východnej Európy. Napätie neustupuje, ale naopak len rastie."

Signatári listu zdôrazňujú, že "Rusko nepotrebuje vojnu s Ukrajinou a Západom".

"Nikto nás neohrozuje, nikto na nás neútočí. Politika založená na presadzovaní myšlienky takejto vojny je nemorálna, nezodpovedná a zločinná a nemožno ju vykonávať v mene národov Ruska. Takáto vojna nemôže mať legitímne ani morálne ciele. Diplomacia krajiny nemôže zaujať iné stanovisko ako kategorické odmietnutie takejto vojny," píše sa vo výzve Kremľu.

"Vojna nielenže nezodpovedá záujmom Ruska, ale prináša aj hrozbu pre jeho samotnú existenciu," upozorňujú autori vyhlásenia s tým, že "občania Ruska sa stávajú rukojemníkmi zločinného avanturizmu, ktorý mení zahraničnopolitickú líniu Ruska", pričom žijú nielen v neistote, či sa nezačne veľká vojna, ale pozorujú aj prudký rast cien a pokles hodnoty národnej meny.

Propaganda provládnych médií

Kritizujú tiež, že štátna televízia v Rusku "prezentuje len jeden uhol pohľadu, a to uhol pohľadu zástancov vojny".

"Ozývajú sa odtiaľ priame vojenské hrozby, srší agresia a nenávisť voči Ukrajine, Amerike a západným krajinám", pričom vojna je "prezentovaná ako prijateľný a nevyhnutný vývoj udalostí," deklarujú autori výzvy.

Podľa nich sa provládne médiá snažia ľudí "oklamať, skorumpovať, vnútiť im myšlienku svätej vojny so Západom namiesto rozvoja krajiny a zvyšovania životnej úrovne jej občanov".

"O cene (za to) sa nehovorí, no sú to obyčajní ľudia, ktorí ju budú musieť zaplatiť – obrovskú a krvavú cenu," varujú signatári.

Výzva na vytvorenie protivojnového hnutia

Upozorňujú tiež, že "šialené činy politického vedenia krajiny, ktoré nás tlačia do tohto bodu, nevyhnutne povedú k vytvoreniu masového protivojnového hnutia v Rusku", pričom dodávajú, že každý zo signatárov "sa prirodzene stáva jeho súčasťou".

"Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili vojne a v prípade potreby ju zastavili," uvádza sa v texte vyhlásenia Kongresu ruských intelektuálov.

Rusko pritom stále popiera, že hromadenie jeho jednotiek pri hranici s Ukrajinou je predohrou invázie.

Ruský prezident Vladimir Putin však požaduje záruku, že NATO neumožní budúce členstvo Ukrajiny. Vyhlásil tiež, že Rusko je pripravené prijať bližšie nešpecifikované vojensko-technické opatrenia, ak sa NATO priblíži k jeho hraniciam.