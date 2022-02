Televízia suspendovala Whoopi Goldbergovú za antisemistický výrok

Moderátorka sa musela verejne ospravedlniť.

WASHINGTON. Americká stanica ABC News na dva týždne suspendovala herečku Whoopi Goldbergovú, ktorá moderuje program The View.

Televízia tak reagovala na jej vyhlásenie, že holokaust "nie je o rase". Moderátorka sa neskôr za výrok verejne ospravedlnila.

Informoval o tom spravodajský portál The Guardian.

"Hoci sa Whoopi ospravedlnila, požiadala som ju, aby si našla čas na zamyslenie sa a dozvedela sa o vplyve jej komentárov. Celá organizácia ABC News vyjadruje solidaritu s našimi židovskými kolegami, priateľmi, rodinou a komunitami," napísala Kim Godwinová, prezidentka ABC News, vo vyhlásení.

Goldbergová sa vyjadrila počas diskusie o rozhodnutí školskej rady v Tennessee zakázať grafický román o holokauste Maus, ktorý získal Pulitzerovu cenu.

"Povedzme si pravdu, holokaust nie je o rase, to nie. Je to o neľudskosti človeka voči človeku, o tom to je. Toto sú dve skupiny bielych ľudí," povedala v pondelok v The View.

"Chýba ti pointa... poďme sa o tom porozprávať, ako to naozaj je. Ide o to, ako sa ľudia k sebe správajú. Je to problém. Nezáleží na tom, či ste čierny alebo biely, Židia... všetci sa navzájom žerú."

Goldbergová sa neskôr v ten istý deň ospravedlnila na Twitteri. "V dnešnej relácii som povedala, že holokaust "nie je o rase, ale o neľudskosti človeka voči človeku". Mal som povedať, že ide o oboje... Priznávam chybu."

Goldbergová sa objavila v úvode utorkovej epizódy The View, kedy sa opäť ospravedlnila.