Po bitkách v texaskej väznici uzavreli do ciel všetkých väzňov v celých USA

Panovali obavy, že sa násilie rozšíri aj do ďalších väzníc.

WASHINGTON. Všetci väzni vo federálnych väzniciach v Spojených štátoch sú uzavretí v celách.

Správa väzníc tak rozhodla "z opatrnosti" v reakcii na násilie medzi členmi väzenských gangov v Texase, informovala v utorok agentúra Reuters.

V 130 federálnych väzniciach v USA si odpykáva trest viac ako 134 000 ľudí. Väzenská správa uviedla, že pri bitkách vo federálnom väzení v texaskom Beaumonte zomreli dvaja ľudia a ďalších dvoch hospitalizovali s bližšie neupresnenými zraneniami.

Uzavretie trestancov na celách vo všetkých amerických federálnych nápravných zariadeniach je neobvyklý krok, podotýka Reuters.

Podľa väzenskej správy ide o "dočasné opatrenie na zabezpečenie poriadku v našich zariadeniach", ktoré "nepotrvá dlho".

Denník The New York Times s odvolaním sa na nemenované zdroje uviedol, že do bojov vo väznici v Beaumonte sa zapojili členovia salvádorského pouličného gangu MS-13. Panovali obavy, že sa násilie rozšíri aj do ďalších väzníc.