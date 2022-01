Východ USA zasiahla snehová víchrica, hlásia aj jednu obeť

Štáty New York a New Jersey vyhlásili mimoriadny stav.

NEW YORK. Sneh a vietor so silou blížiacou sa k hurikánu v sobotu zasiahol východnú časť Spojených štátov, informovala agentúra AFP. Úrady v New Yorku hlásia jedno úmrtie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Sobotňajšia víchrica, označovaná za jednu z najsilnejších za posledné roky, narušila dopravu a spôsobila výpadky elektrickej energie v oblasti, kde žije približne 70 miliónov ľudí.

Snehová víchrica počas soboty výrazne zosilnela. Úrady na ostrove Long Island v štáte New York hlásili úmrtie jednej ženy, ktorú našli v jej osobnom automobile. Okno na vozidle bolo podľa úradov otvorené a žena vola vystavená nepriaznivému počasiu, píše na svojej webovej stránke sieť regionálnych televízií News 12 Networks.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/tjFoeuSjaYk

V newyorskom obvode Manhattan podľa AFP napadlo 25 centimetrov snehu a železničné spojenia boli čiastočne pozastavené.

Úrady vydali viacero varovaní pred snehovými víchricami pre viac ako 10 miliónov ľudí žijúcich v pobrežných oblastiach na severovýchode USA. V týchto regiónoch očakávajú viac ako 30 centimetrov snehu a v častiach štátu Massachusetts by mohlo napadnúť viac ako 90 centimetrov.

Obyvateľom na východnom pobreží USA úrady odporučili, aby zostali doma a vyhýbali sa cestovaniu, ak to nie je nevyhnutné.

Štáty New York a New Jersey vyhlásili mimoriadny stav, píše AFP.