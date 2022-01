Česko zvažuje, že aj nezaočkovaní budú môcť navštevovať reštaurácie

Viac minister zdravotníctva prezradí v stredu po rokovaní vlády.

BRATISLAVA. Reštaurácie v Česku by sa mohli otvoriť aj pre nezaočkovaných. V sobotu to naznačil český minister zdravotníctva Vlastimil Válek (TOP 09).

Uvoľnenie reštrikcií, aj keď nie veľmi skoro, pripustil aj epidemiológ Rastislav Maďar. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Vláda by sa na budúci týždeň v stredu mala zaoberať možnosťou, že do reštaurácií by opäť mohli chodiť aj nevakcinovaní ľudia, cituje portál vyjadrenie ministra pre web Novinky.cz.

„Viem presne, ako všetko bude prebiehať do konca februára a čo bude v marci, prvé informácie o ďalších krokoch sa dozviete v stredu po zasadaní vlády," napísal minister zdravotníctva v SMS pre Novinky.

„Vo februári to bude aktuálna téma, teraz však nie je úplne vhodný čas hovoriť o uvoľňovaní pri rekordných číslach nakazených. Plán uvoľňovania sa samozrejme pripravuje. Viac konkrétny zatiaľ nemôžem byť," povedal pre TN.cz epidemiológ Rastislav Maďar.

Aktuálne v Česku do reštaurácií, barov a kaviarní nemôžu chodiť ľudia bez certifikátu o zaočkovaní alebo dokladu o prekonaní nákazy. Len vo výnimočných prípadoch stačí PCR test.