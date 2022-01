Čínsky veľvyslanec varoval USA pred vojnou pre Taiwan

Ide o neobvykle otvorenú zmienku o vyhliadke na vojnu.

WASHINGTON. Čínsky veľvyslanec v Spojených štátoch uviedol, že obe krajiny by sa mohli dostať do "vojenského konfliktu" v súvislosti s budúcnosťou Taiwanu. Ide o neobvykle otvorenú zmienku o vyhliadke na vojnu, napísal spravodajský server denníka The Guardian.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Otázka Taiwanu je najväčším ohniskom napätia medzi Čínou a Spojenými štátmi," povedal Čchin Kang v piatok pre americkú verejnoprávnu rozhlasovú stanicu NPR.

"Ak sa taiwanskí predstavitelia, povzbudení Spojenými štátmi, budú naďalej uberať cestou nezávislosti, s najväčšou pravdepodobnosťou to zatiahne Čínu a Spojené štáty do vojenského konfliktu."

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Čína varovala USA pred "neúnosnou cenou" politiky voči Taiwanu Čítajte

USA sa vyhrážal aj čínsky prezident

Napätie okolo postavenia Taiwanu rastie. Peking považuje tento ostrov s vlastnou demokratickou vládou za odštiepeneckú provinciu Číny.

Čínsky prezident Si Ťin-pching vlani v novembri americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi povedal, že akákoľvek podpora taiwanskej nezávislosti zo strany USA by bola "zahrávaním sa s ohňom" a že "tí, ktorí sa zahrávajú s ohňom, sa popália".

“ Ak sa taiwanskí predstavitelia, povzbudení Spojenými štátmi, budú naďalej uberať cestou nezávislosti, s najväčšou pravdepodobnosťou to zatiahne Čínu a Spojené štáty do vojenského konfliktu. „ Čchin Kang, čínsky veľvyslanec v USA

Peking v posledných rokoch zvyšuje tlak na Taiwan. Si v októbri minulého roka prisľúbil "opätovné zjednotenie" s ostrovom mierovou cestou. Minulú nedeľu však do taiwanskej identifikačnej zóny protivzdušnej obrany vletelo 39 čínskych vojenských lietadiel, najviac za jeden deň od vlaňajšieho októbra, približuje The Guardian.

USA a niektorí ich spojenci sa v uplynulých mesiacoch opakovane vyslovili za "zmysluplnú účasť" Taiwanu v systéme organizácií OSN, čo rozhnevalo Čínu. Taiwan vo februári údajne plánujú navštíviť členovia zahraničného výboru britského parlamentu.

Čínsky veľvyslanec kritizuje Taiwan a USA

Veľvyslanec Čchin pripísal vinu za súčasnú situáciu taiwanskej vláde, ktorá sa podľa neho usiluje "získavať pomoc a povzbudenie" od USA. "A Spojené štáty používajú otázku Taiwanu, aby obmedzovali Čínu," dodal.

Analytici poukázali na to, že hoci je varovanie ambasádora Washingtonu nezvyčajné, Čchin tiež v rozhovore pre NPR povedal, že bilaterálny vzťahy s USA sú "najdôležitejším vzťahom" pre Čínu.