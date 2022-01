Británia zvažuje vyslanie ďalších vojakov do východnej Európy

Briti údajne tiež zamýšľajú sprísniť sankcie voči Rusku.

LONDÝN. Vzhľadom na eskalujúcu situáciu okolo Ukrajiny zvažuje Británia vyslanie ďalších jednotiek, ktoré by posilnili obranu NATO, uviedli v noci na sobotu vládne zdroje v Londýne. Premiér Boris Johnson podľa nich cez víkend preskúma opatrenia "na zastavenie rastúcej ruskej agresie v regióne", informuje agentúra DPA.

Článok pokračuje pod video reklamou

Noviny The Times priniesli správu o tom, že možné je vyslanie ďalších britských vojakov do východnej Európy, no tiež ďalších vojenských lietadiel a lodí.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Biden potvrdil, že plánuje vyslať ďalších vojakov do východnej Európy Čítajte

Briti zvažujú sprísnenie sankcií voči Rusku

Johnson "v najbližších dňoch" pocestuje do východnej Európy a bude tiež telefonovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uviedla hovorkyňa kancelárie britského premiéra. Ktoré krajiny navštívi, zatiaľ nezverejnili.

Sprevádzať ho bude ministerka zahraničných vecí Liz Trussová, ktorá plánuje návštevu Ukrajiny a chce v priebehu najbližších dvoch týždňov cestovať aj do Moskvy.

Vládne zdroje tiež uviedli, že britské ministerstvo zahraničných vecí zamýšľa v pondelok sprísniť svoje sankcie voči Rusku. Opatrenia by mali zasiahnuť "strategické a finančné záujmy" tejto krajiny.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Britský minister obrany: Putin sám napísal, ako to je Čítajte

USA tvrdým britským sankciám neveria

Podľa správy The Times sa USA obávajú, že Londýn nemôže prijať tvrdé hospodárske opatrenia voči Moskve. Spojené kráľovstvo totiž roky toleruje podozrivé investície z Ruska, pričom najmä v Londýne je veľa financií ruských oligarchov s úzkymi väzbami na Kremeľ. Ak by tieto sumy v dôsledku britských sankcií stiahli, mohlo by to finančnú metropolu silne zasiahnuť.

Britský minister obrany Ben Wallace varoval, že Rusko by sa s pomocou rozsiahlych kybernetických útokov či zverejnenia kompromitujúcich alebo škodlivých informácií mohlo pokúsiť rozdeliť Západ a vyvolať zmätok.

Wallace cestuje budúci týždeň na rozhovory do Maďarska, Slovinska, Česka a Chorvátska.