Špionážnym softvérom Pegasus boli napadnuté aj mobily fínskych diplomatov

Incident vyšetrujú od jesene minulého roka.

ŠTOKHOLM. Mobilné zariadenia fínskych diplomatov pracujúcich v zahraniční boli napadnuté sofistikovaným špionážnym softvérom Pegasus od izraelskej spoločnosti NSO Group, oznámila v piatok fínska vláda.

Informovala o tom agentúra AP.

"Tento vysoko sofistikovaný malvér infikoval telefóny (diplomatov) bez toho, aby si to všimli a bez akejkoľvek akcie zo strany užívateľa," vysvetlilo fínske ministerstvo zahraničných vecí.

Pod kontrolou mali mikrofón aj fotoaparát

Tento softvér umožní jeho operátorovi nabúrať sa do mobilného telefónu a získať prístup k obsahu zariadenia, ako aj k záznamom o jeho polohe.

"Prostredníctvom tohto spajvéru mohli páchatelia získať dáta zo zariadenia aj zneužiť jeho funkcie," upozornilo ministerstvo.

Fínsky veľvyslanec pre kybernetickú bezpečnosť Jarmo Sareva odmietol uviesť podrobnosti o tom, akých údajov sa hackeri zmocnili. Poznamenal však, že informácie prenášané mobilnými telefónmi musia byť podľa vládnych smerníc buď verejné, alebo s najnižším stupňom utajenia. Hackeri však mali podľa Sareva pod kontrolou mikrofón aj fotoaparát sledovaných mobilov.

Sarevo tiež nepriblížil, koľko diplomatov sa stalo obeťou softvéru Pegasu, ani v akých krajinách pôsobili. Incident je podľa Sareva predmetom vyšetrovania od vlaňajšej jesene.

Softvér Pegasus

Pegasus je softvér vytvorený firmou NSO Group na boj proti globálnemu terorizmu a predávaný na tento účel aj do iných krajín. Ide o nástroj vzdialeného prístupu (RAT) s funkciami spajvéru.

Jeho varianty pre Android sú schopné extrahovať dáta z populárnych chatovacích aplikácií WhatsApp, Facebook a Viber, či z e-mailových klientov a prehliadačov. Spyware umožňuje používateľov na diaľku sledovať prostredníctvom mikrofónu a kamery telefónu a okrem toho môže vytvárať snímky obrazovky alebo zaznamenávať písanie textu na klávesnici.

Veľká kauza súvisiaca s programom Pegasus vypukla v júli roku 2021 po tom, ako unikol zoznam asi 50-tisíc potenciálnych cieľov sledovania - vrátane novinárov, aktivistov a politikov.

NSO Group odmieta akékoľvek previnenie. Táto technologická firma, založená v roku 2010, sídli v izraelskom meste Herzlija neďaleko Tel Avivu a pre vládu vyvíja softvér na boj proti terorizmu a ďalším zločinom. Svoj produkt vyváža do 45 krajín sveta, a to so súhlasom izraelskej vlády.