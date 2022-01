Vedci z Wu-chanu objavili nový a zrejme nebezpečnejší koronavírus, na človeka sa zatiaľ nepreniesol

Vírus bol objavený u netopierov v Juhoafrickej republike.

PRAHA. Vedci v čínskom Wu-chane objavili nový a potenciálne nebezpečnejší koronavírus, ktorý je zatiaľ známy ako NeoCoV, informoval v piatok český portál novinky.cz.

Podľa čínskych expertov je vírus smrteľnejší a prenosnejší než doposiaľ známe varianty SARS-CoV-2, ktoré spôsobujú ochorenie Covid-19.

Článok pokračuje pod video reklamou

Protilátky proti covidu by nepomohli

Vírus bol objavený u netopierov v Juhoafrickej republike. Na človeka sa ale zatiaľ nepreniesol, podľa čínskych vedcov je pravdepodobné, že sa tak môže stať.

Štúdia zaoberajúca sa NeoCoV zatiaľ neprešla recenziou a odborníci dodávajú, že v tejto oblasti bude potrebný ešte ďalší výskum.

NeoCoV by mal mať nadväznosť na koronavírus MERS-CoV, čo by znamenalo, že protilátky získané prekonaním ochorenia Covid-19 či očkovaním by boli proti novému variantu neúčinné a nedokázali by ho zastaviť.

WHO: Nepanikárme

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) verejnosť upokojuje, aby nepanikárila, dokiaľ nebudú vykonané ďalšie štúdie.

"Či bude novo objavený vírus predstavovať riziko pre ľudstvo, to zistia až ďalšie štúdie," odpovedala WHO na otázku ruskej agentúry TASS.