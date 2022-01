Šéf Pentagonu: Konflikt na Ukrajine nie je nevyhnutný

Invázia ruských síl na Ukrajinu by mala nedozerný dosah na ľudské životy.

WASHINGTON. Americký minister obrany Lloyd Austin v piatok vyhlásil, že prípadný konflikt na Ukrajine je stále možné odvrátiť aj napriek tomu, že Rusko na svojej strane rozmiestnilo vyše 100-tisíc vojakov.

"Konflikt nie je nevyhnutný. Stále je čas a priestor na diplomaciu," povedal Austin podľa agentúry AFP novinárom v Pentagone.

"Pán Putin môže tiež spraviť správnu vec," pokračoval Austin. "Nie je dôvod, aby táto situácia musela vyústiť do konfliktu. Môže si vybrať deeskaláciu. Môže svojim vojakov nariadiť odchod".

Predseda amerického Zboru náčelníkov štábov Mark Milley varoval, že invázia ruských síl na Ukrajinu by mala nedozerný dosah na ľudské životy. Takýto scenár by si vyžiadal "značný počet obetí".

"A môžete si predstaviť, ako by to mohlo vyzerať v husto zaľudnených oblastiach, pozdĺž ciest a tak ďalej. Bolo by to hrozné," povedal. Dodal, že ak by sa Rusko rozhodlo napadnúť Ukrajinu, takisto by zaplatilo vysokú cenu vrátane obetí a ďalších následkov.

Predstavitelia Pentagonu síce uviedli, že Putin sa podľa nich nerozhodol, že začne vojnu s Ukrajinou, rozšíril však svoje možnosti siahajúce od provokácií, ktoré by mohli viesť k útoku na juhovýchode Ukrajiny v Donbase, k pokusom o ovládnutie celej krajiny vrátane možného útoku na hlavné mesto Kyjev.

Austin and Milley zdôraznili, že Washington nemá v úmysle poslať na Ukrajinu amerických vojakov, avšak bude naďalej podporovať tamojšiu armádu dodávkami zbraní a iných materiálov.

Dodali, že Spojené štáty sú pripravené vyslať vojakov na posilnenie a ochranu spojencov vo východnej Európe, ktorá čelí potenciálnej hrozbe v prípade útoku Ruska na Ukrajinu.