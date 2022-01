Ombudsmanka EÚ žiada odtajnenie zmlúv s Pfizerom

Predsedníčka Európskej komisie priamo komunikovala sms správami s predstaviteľom spoločnosti.

BRUSEL. Ombudsmanka EÚ Emily O'Reillyová v piatok kritizovala Európsku komisiu za odmietnutie zverejniť krátke textové správy o zabezpečení vakcín proti covidu pre členské krajiny EÚ, ktoré si medzi sebou vymenili predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a generálny riaditeľ farmaceutickej spoločnosti Pfizer Albert Bourla.

TASR túto informáciu získala z agentúr AP a AFP.

Väčšina vakcína pochádza od Pfizeru

Eurokomisia zabezpečila dovedna 4,2 miliardy dávok vakcín od rôznych výrobcov. Viac než polovica celkového množstva pochádza od Pfizeru.

Komisia odmieta zverejniť niektoré kľúčové údaje zo zmlúv s dodávateľmi vakcín vrátane cien či množstva objednaných dávok. Poukazuje pritom na obchodné tajomstvo.

Americký denník The New York Times v apríli minulého roku napísal, že von der Leyenová a Bourla viedli osobné konzultácie o zabezpečení očkovacích látok, a to okrem iného aj prostredníctvom textových správ.

Novinárskej požiadavke na sprístupnenie obsahu týchto správ však Európska komisia nevyhovela, pričom odmietla potvrdiť aj ich existenciu – i keď von der Leyenová ich predtým sama spomenula v istom rozhovore pre médiá.

Odlišný pohľad na význam správ

Komisia argumentuje, že je povinná poskytovať iba archivované dokumenty. SMS správy či podobné formy komunikácie do tejto povinnosti podľa Európskej komisie nespadajú, pretože majú "krátku životnosť" a nie je pravdepodobné, že by "obsahovali dôležité informácie" o rozhodnutiach či iných významných aktivitách predstaviteľov inštitúcie.

Ombudsmanka sa však nazdáva, že takýto prístup "nespĺňa primerané požiadavky transparentnosti a úradných štandardov" Európskej komisie.

"Čo sa týka prístupu verejnosti k dokumentom EÚ, nezáleží na ich nosiči alebo forme, ale obsahu. Ak sa tieto textové správy týkajú politiky a rozhodnutí EÚ, mali by byť považované za dokumenty EÚ. Administratíva EÚ by mala aktualizovať svoju prax zaznamenávania dokumentov, aby túto skutočnosť zohľadnila," uvádza sa vo vyhlásení európskej ombudsmanky.

Európsky parlament vlani v októbri schválil rezolúciu, v ktorej vyzýva na transparentnejšie nákupy a distribúciu vakcín v Únii.