Praha plánuje zrušiť fiakre, prevádzkovatelia protestujú

Kone v meste podľa odborníkov trpia.

PRAHA. Česká metropola Praha od roku 2023 zruší stanovištia drožiek na Staromestskom námestí a v parku Stromovka; podľa odborníkov kone v meste trpia.

Prevádzkovatelia konských povozov s tým však nesúhlasia a rozhodli sa proti zrušeniu svojej činnosti demonštrovať. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský webový portál televízie Nova.

Prevádzkovatelia konských povozov prišli dopoludnia demonštrovať pred pražský magistrát. Zákaz drožiek na Staromestskom námestí a v Stromovke by totiž podľa prevádzkovateľov výletných fiakrov znamenal zároveň smrť pre približne 100 koní, pretože by ich museli predať na bitúnok.

"Znamenalo by to rovnako ako v 50. rokoch tragédiu pre ľudí. Najmä pre mnoho rodín, pretože kôň je súčasťou rodiny. Vyše 100 koní by muselo niekam odísť," povedal predseda Cechu fiakristov a povozníkov Čiech a Moravy Josef Kočovský.

Podľa neho sú kone momentálne na pastvinách, kde v januári, februári a marci odpočívajú. Ak sa niečo nezmení, fiakre by mali začať opäť fungovať od 1. apríla, dodal Kočovský.

Odborníci tvrdia, že koňom v meste vadí najmä zlý vzduch, teploty a predovšetkým tvrdý podklad ciest a chodníkov. Pražský magistrát sa preto rozhodol, že ich stanovištia zakáže. K rovnakému kroku sa už odhodlali aj ďalšie európske mestá vrátane Barcelony, Ríma alebo Londýna.