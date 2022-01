Taliansko ani po štvrtom kole hlasovania nepozná meno nového prezidenta

Pravicové strany ešte pred štvrtkovým hlasovaním oznámili, že sa zdržia hlasovania.

RÍM. Taliansky zbor voliteľov ani vo štvrtom kole hlasovania nezvolil nového prezidenta krajiny. TASR o tom informovala na základe živého prenosu spravodajskej televízie Rai News 24. Pravicové strany ešte pred štvrtkovým hlasovaním oznámili, že sa zdržia hlasovania.

Hlasovať budú piaty raz

Počas popoludňajšieho sčítavania hlasov už bolo jasné, že nikomu sa nepodarilo získať potrebných 505 hlasov. Viac než 700 voliteľov z 1009 sa zdržalo hlasovania alebo vhodilo do urny prázdne lístky.

Najviac sa darilo úradujúcemu prezidentovi Sergiovi Mattarellovi, ktorý však získal len niečo vyše 160 hlasov. Polepšil si o približne 40 hlasov oproti stredajšiemu prvému kolu.

Voľby sa začali ešte v pondelok, avšak v dôsledku nedosiahnutia dohody veľkých strán sa neočakávalo, že prvé tri kolá počas úvodných troch dní prinesú nejaký výsledok, keďže na zvolenie bola potrebná dvojtretinová väčšina hlasov. Od štvrtého kola stačí jednoduchá väčšina - 505 hlasov.

Piate kolo voľby sa uskutoční v piatok. Už dlhšie sa ako hlavný favorit volieb spomína premiér Mario Draghi. Šéf pravicovej strany Liga Matteo Salvini však vo štvrtok vyhlásil, že Draghi je potrebný vo svojej súčasnej funkcii.

Mattarella má šancu

Uvažuje sa aj o prípadnom opätovnom zvolení Mattarellu. Dvakrát za sebou bol dosiaľ v Taliansku zvolený iba jeden prezident - Mattarellov predchodca Giorgio Napolitano.

Podľa agentúry ANSA je jednou z možností, že by 80-ročný Mattarella zotrval vo funkcii menej než celé sedemročné funkčné obdobie - napríklad iba do budúcoročných parlamentných volieb a vtedy by ho mohol nahradiť Draghi.

Úloha prezidenta je v Taliansku prevažne reprezentatívna. Počas politických kríz sa od neho vyžaduje sprostredkovanie dohôd.

O hlave štátu v Taliansku rozhoduje zbor 1009 voliteľov. Ide o 630 členov Poslaneckej snemovne, 315 zvolených senátorov, šiestich doživotných senátorov a 58 zástupcov 20 talianskych regiónov.