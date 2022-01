Francúza odsúdili v Iráne na osem rokov za špionáž, on obvinenia odmieta

Muž drží od decembra na protest hladovku.

PARÍŽ. Francúza, ktorého v Iráne obvinili zo špionáže a protivládnej propagandy, odsúdili na osem rokov väzenia.

Tridsaťšesťročného Benjamina Brierea zatkli v máji 2020 po tom, ako si fotil púštnu oblasť, kde je fotografovanie zakázané, a tiež sa na sociálnych médiách pýtal na povinnosť žien nosiť šatky.

Parížsky právnik Philippe Valent informoval, že Iránsky revolučný súd Brierea odsúdil na osem rokov za špionáž a osem mesiacov za protivládnu propagandu. Na základe iránskeho práva sa v praxi uplatňuje dlhší trest. Obvinenia sú podľa právnika úplne nepodložené.

Briere od 25. decembra drží hladovku na protest proti zaobchádzaniu vo väzení v meste Mašhad, kde ho zadržiavajú.

Jeho sestra Blandine sa pre agentúru The Associated Press vyjadrila, že ich taký dlhý trest sklamal a veľmi ich hnevá to, že proces s jej bratom je v skutočnosti politický. Briere podľa nej uviazol v „diplomatickej hre“ iránskych úradov.

„Dnes potrebujeme, aby (francúzska) vláda konala a pomohla nám, aby pomohla Benjaminovi a urobila čokoľvek je potrebné, aby ho dostali von,“ vyhlásila s tým, že jej brat je čoraz slabší a je fyzicky aj psychicky unavený.

Francúzov iránsky právnik pre agentúru AP povedal, že jeho klient stále drží hladovku, no napriek tomu je „v dobrej nálade“. Brierea podľa neho obžalovali pre „spoluprácu s nepriateľskou zahraničnou krajinou proti Iránskej islamskej republike“.

Agentúra AP v tejto súvislosti uvádza, že je to prvý raz, čo iránsky súd označil Francúzsko ako „nepriateľskú krajinu“.

Dosiaľ totiž takto nazývali v podobných prípadoch Spojené štáty a Izrael. Francúzsko, spolu s ďalšími svetovými mocnosťami, rokuje s Iránom vo Viedni o obnovení jadrovej dohody z roku 2015.