Rýchlotrate z Prahy do Brna a Ostravy dostali zelenú

Projekt bude stáť štyristo miliárd českých korún.

BRATISLAVA. Dvojica plánovaných vysokorýchlostných železničných tratí z Prahy do Brna a ďalej do Břeclavi a spojenie Brno - Přerov - Ostrava dostali zelenú.

Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.

Centrálna komisia ministerstva dopravy rozhodla, že stavby za viac ako 400 miliárd českých korún sa oplatí vybudovať.

Prvá časť z Poříčan do pražských Běchovic by mala byť dokončená v roku 2030. So začiatkom výstavby sa na tomto úseku počíta v roku 2025. O dva roky neskôr by sa malo začať budovanie úsekov v stredných Čechách a okolo Brna a v roku 2029 je v pláne začiatok výstavby vysokorýchlostnej trate cez Vysočinu.

„Po trati by malo jazdiť niekoľko kategórií vlakov, tie najrýchlejšie majú zvládať spojenie medzi hlavnými stanicami oboch najväčších miest do šesťdesiatich minút. Maximálna prevádzková rýchlosť sa predpokladá 320 kilometrov za hodinu, minimálna 200 kilometrov,“ informovalo ministerstvo dopravy.

Trasy vedúce z hlavného mesta Českej republiky do Brna a Břeclavi a z Brna cez Přerov na Ostravu pritom nie sú prvým vysokorýchlostným ťahom, ktorý má za sebou prvú fázu príprav.

Už v septembri 2019 ministerská komisia schválila základné parametre vysokorýchlostného spojenia z Prahy do nemeckých Drážďan cez Ústí nad Labem a viac ako dve desiatky kilometrov dlhý tunel pod krušnohorským masívom.

Ani po schválení štúdie uskutočniteľnosti nemeckej vetvy však nie je úplne jasné, kadiaľ trať povedie. Preferovaná trasa cez Ústí má totiž množstvo odporcov spomedzi obyvateľov a spolkov, ktorí poukazujú na to, že niekoľko desiatok rokov sa počítalo s vedením trasy v inom koridore. Ten nepočítal s priamym napojením Ústí nad Labem.