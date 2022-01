Pre držiteľov Covid pasov by nemali platiť dodatočné cestovné obmedzenia

Do úvahy by sa nemala brať situácia v regióne, z ktorého človek pochádza, ale jeho osobný stav.

BRATISLAVA. Rada Európskej únie v utorok schválila odporúčanie koordinovaného prístupu na uľahčenie bezpečného voľného pohybu počas pandémie ochorenia COVID-19.

Odporúčanie reaguje na výrazné zvýšenie vakcinácie proti koronavírusu a rýchlu distribúciu COVID pasov.

Nové odporúčanie nadobudne účinnosť prvého februára. Rada EÚ o tom informovala na svojej internetovej stránke.

Článok pokračuje pod video reklamou

Posudzovanie podľa osobného stavu

Na základe odporúčania by sa mali protipandemické opatrenia aplikovať tak, aby do úvahy nebrali situáciu v regióne, z ktorého človek pochádza, ale jeho osobný stav, čiže to, či je zaočkovaný, prekonal ochorenie COVID-19 alebo má aktuálny negatívny výsledok testu.

Výnimkou by mali byť iba regióny, v ktorých je cirkulácia vírusu veľmi vysoká. Cestujúcich s platným COVID pasom Európskej únie by sa nemali týkať dodatočné obmedzenia voľného pohybu.

Jasné a predvídateľné pravidlá

Na platný digitálny COVID pas má obyvateľ EÚ nárok, ak uplynulo najmenej 14 dní a nie viac ako 270 dní od jeho úplnej zaočkovanosti alebo, ak dostal posilňujúcu dávku vakcíny.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Digitálny covid preukaz bude od februára platiť deväť mesiacov Čítajte

Ďalej ide o ľudí, v prípade, ktorých od zotavenia sa z ochorenia COVID-19 neuplynulo viac ako 180 dní. Aktivovať COVID pas možno aj predložením negatívneho výsledku PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu, od ktorého uplynulo maximálne 24 hodín.

„Jasnosť a predvídateľnosť pre našich občanov je kľúčom pre úspech bezpečného cestovania prostredníctvom nášho osvedčeného a veľmi úspešného digitálneho COVID pasu Európskej únie,“ uviedli v súvislosti s odporúčaním Rady eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidesová a eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders.