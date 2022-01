Ruské ponorky mapujú podmorské internetové káble v Atlantiku

Internetové káble sú komunikačnou tepnou.

BRATISLAVA. Ruské ponorky mapujú podmorské internetové káble v Atlantickom oceáne.

Medzi nimi a britským námorníctvom už došlo k minimálne jednému stretu, v Atlantiku tak zúri skrytá vojna. Informoval portál lidovky.cz.

Zaznamenaná kolízia nastala pred Vianocami v roku 2020, kedy do sonaru britskej lode HMS Northumberland narazila ruská ponorka vykonávajúca podmorský prieskum.

Udalosť zaznamenali náhodou aj kamery, pretože na palube bojovej lode natáčala televízna stanica Channel 5 dokument. Incident vyvolal otázky, či je to ojedinelý prípad.

Ruské ponorky káble nielen skúmajú, ale snažia sa o ich poškodenie. Pod morom v súčasnosti prebieha zhruba 97 percent komunikácie. Denne tak cez finančné operácie pretečie káblami až desať biliónov dolárov. Tvoria komunikačnú tepnu a prerušenie internetového spojenia by mohlo za určitých podmienok byť dôvodom na začiatok vojny.

Výpadok internetu by ochromil nielen bežnú komunikáciu a spojenie so svetom, ale i ekonomiku, pretože predaj tovaru a prevody peňazí by neboli možné.

Dôstojník britského kráľovského námorníctva admirál Tony Radakin uviedol, že za posledných dvadsať rokov je možné pozorovať obrovský nárast ruských ponorkových a podmorských aktivít.