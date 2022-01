Rybky vraj v guľových akváriách zošalejú, francúzska firma ich už nebude predávať

Malé guľové akváriá sú pre ryby podľa firmy mučením.

PARÍŽ. Popredný francúzsky dodávateľ akvaristických potrieb ukončil predaj akvárií v tvare gule s tým, že rybičky doháňajú k šialenstvu a rýchlo v nich hynú.

Informovala o tom agentúra Reuters.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zlaté rybky zošalejú

Firma AgroBiothers Laboratoire ukončila predaj akvárií s objemom menším ako 15 litrov a už nebude predávať akváriá v tvare gule, čo zdôvodnila tým, že malé akváriá bez filtrácie a okysličenia sú pre ryby týraním.

"Ľudia kupujú svojim deťom zlaté rybky bez rozmyslu, ale keby vedeli, aké je to mučenie, nerobili by to. Otáčanie sa dookola v malej miske privádza ryby k šialenstvu a rýchlo ich zabíja," uviedol generálny riaditeľ AgroBiothers Matthieu Lambeaux.

Karasi zlatí, ľudovo známi ako zlaté rybky, sa vo veľkých akváriách alebo vonkajších jazierkach dožívajú až 30 rokov a dorastajú do dĺžky až 25 centimetrov, v malých akváriách naopak často hynú do niekoľkých týždňov alebo mesiacov.

Lambeaux poznamenal, že zlaté rybky potrebujú spoločnosť ostatných rýb, dostatok priestoru a čistú vodu, a že mať akvárium vyžaduje minimum vybavenia a odborných znalostí.

Sledujete ich umierať

Nemecko a niekoľko ďalších európskych krajín zakázalo akváriá v tvare gule už dávno, Francúzsko ale taký zákon nemá, píše Reuters.

"Je to francúzsky anachronizmus, preto sme sa rozhodli urobiť tento krok. Nemôžeme vzdelávať všetkých našich zákazníkov, aby sme im vysvetlili, že mať rybky v miske je kruté. Domnievame sa, že je našou zodpovednosťou takúto voľbu prestať spotrebiteľom ponúkať," povedal Lambeaux.

Spoločnosť AgroBiothers, ktorá zásobuje zhruba 27 percent francúzskeho trhu s chovateľskými potrebami, predávala v predchádzajúcich rokoch asi 50-tisíc akvárií v tvare gule ročne za zhruba 20 eur za kus.

Lambeaux pripustil, že o akváriá v tvare gule je záujem. "Realita je však taká, že dávame deťom možnosť sledovať, ako zlaté rybky pomaly umierajú," dodal.