Dezinformátori sú zločinci, čoskoro sa vrátime do normálu, vraví šéf Pfizeru

Šéf Pfizeru prezradil plány s vakcínou.

WASHINGTON. Svet sa vráti po Covide-19 k takmer normálnemu životu do niekoľkých mesiacov, povedal v rozhovore pre izraelskú televíziu šéf americkej farmaceutickej spoločnosti Pfizer Albert Bourla, ktorého spoločnosť vyrába vakcíny proti covidu.

Podľa Bourla sa teraz firma zamerala na vývoj vakcíny, ktorá sa bude aplikovať raz ročne a bude účinná proti všetkým variantom koronavírus. Odporcovia očkovania podľa neho šírením dezinformácií nesú zodpovednosť za smrť miliónov ľudí.

„Je jednoduchšie presvedčiť ľudí nechať sa očkovať raz za rok a pre ľudí je ľahšie na to pamäť. Z hľadiska zdravotníctva je to ideálne riešenie. Snažíme sa zistiť, či dokážeme vyvinúť vakcínu proti variantu omikron, a zároveň proti ostatným. Môže to byť riešenie, pokiaľ sa neobjaví niečo celkom úplne iné,“ povedal Bourla.

Podľa neho sa vírus nepodarí vyhubiť. „Bude s nami ďalšie roky, ale mali by sme sa k normálnemu životu vrátiť za niekoľkých mesiacov,“ povedal. Pfizer podľa neho vyvíja vakcínu proti omikronu, ale Bourla upozornil, že prídu aj ďalšie varianty.

Vírus SARS-CoV-2 podľa Bourla vytvára nové varianty a snaží sa obísť imunitnú ochranu získanú z vakcín alebo prekonaním ochorenia. Zatiaľ sa dokázal imunitnej ochrane z očkovania vyhnúť iba variant omikron, ale Bourla zdôrazňuje, že aj v tomto prípade vakcína chráni pred hospitalizáciou.

Šéf Pfizeru priznal, že čelí pretrvávajúcim útokom odporcov očkovania, ktorí o ňom šíria nepravdy a posielajú mu výhražné odkazy. Bourla povedal, že existuje „veľmi úzky okruh ľudí, ktorí majú z dezinformácií prospech“.

„Šírenie nepravdivých informácií ich živí, sú to zločinci,“ povedal Bourla. Tento okruh ľudí o ňom napríklad rozširuje klamstvo, že jeho manželka zomrela, pretože ju prinútil sa očkovať.

„To je ale to najmenej. Najhoršie je, že tomu ľudia veria. Tí, čo umierajú, sú hlavne nezaočkovaní. Milióny ľudí zomreli kvôli tomuto malému počtu kriminálnikov,“ povedal Bourla.