Útok islamistov na sýrsku väznicu si už vyžiadal 120 obetí

Boje v okolí väznice Ghwajrán pokračujú štvrtý deň.

HASAKA. Najmenej 120 ľudí prišlo o život na severovýchode Sýrie, kde štvrtý deň pokračujú boje medzi džihádistami z organizácie Islamský štát (IS) a príslušníkmi Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF), ktoré prepukli po štvrtkovom útoku na väznicu Ghwajrán v meste Hasaka.

Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.

Na väznicu Ghwajrán kontrolovanú SDF zaútočilo vo štvrtok viac ako 100 ozbrojencov, ktorí sa zmocnili aj v nej uskladnených zbraní.

Pri následných bojoch v jej areáli i bezprostrednom okolí prišlo podľa SOHR, využívajúceho sieť svojich zdrojov v Sýrii, o život najmenej 77 členov IS, 39 kurdských bojovníkov vrátane dozorcov a sedem civilistov.

Boje pokračovali aj v nedeľu. Bojovníkov SDF zo vzduchu podporujú koaličné sily vedené USA.

Kurdským silám sa podarilo dolapiť viac ako 100 väzňov, ktorí sa pokúsili o útek. Mnohí ďalší sú však naďalej na úteku, ich presný počet nie je známy. Podľa rôznych zdrojov bolo v spomínanej väznici zadržiavaných od 3500 do 5000 predpokladaných členov a prívržencov IS.

Vo vyhlásení zverejnenom v noci na nedeľu agentúrou Amák prepojenou na IS sa uvádza, že džihádisti sa zmocnili skladu zbraní vo väznici a oslobodili stovky väzňov.

V lete 2014 vyhlásil IS na rozsiahlych územiach Sýrie a Iraku kalifát. S vojenskou podporou Spojených štátov a ďalších krajín boli iracké bezpečnostné sily schopné džihádistov poraziť. V marci 2019 jednotky vedené Kurdmi dobyli poslednú baštu IS v Sýrii. Zvyšky džihádistov sa však stiahli do púštnych oblastí, z ktorých naďalej podnikajú výpady.