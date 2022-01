Poľsko dostalo od EÚ výzvu na zaplatenie pokuty za disciplinárny súdny senát

Výška pokuty dosahuje takmer 70 miliónov eur.

BRUSEL. Európska komisia poslala Poľsku list s výzvou na zaplatenie finančnej pokuty vo výške takmer 70 miliónov eur.

Poľsko má na to k dispozícii 45 dní, informovali vo štvrtok tlačové agentúry Reuters a AFP.

Nerešpektovanie Súdneho dvora EÚ

Pokuta vyplýva z toho, že poľská strana nerešpektuje nariadenie Súdneho dvora EÚ, podľa ktorého mala rozpustiť disciplinárny senát poľského najvyššieho súdu.

Podľa vlaňajšieho rozsudku Súdneho dvora EÚ predmetný disciplinárny režim porušuje nezávislosť súdnictva, tak ako je zadefinovaná v spoločnej európskej legislatíve.

"List už bol odoslaný," potvrdil informáciu hovorca exekutívy EÚ Christian Wiegand, ktorý má na starosti agendu justície.

Agentúra Reuters uviedla, že nemenované zdroje z prostredia EÚ už skôr uviedli, že pokuta pre Poľsko už dosiahla takmer 70 miliónov eur.

Vlani v októbri Súdny dvor EÚ odsúdil Poľsko, aby od 3. novembra 2021 platilo jeden milión eur denne za to, že aj napriek predošlému súdnemu zisteniu jeho vláda neprijala požadované opatrenia a nezrušila sporný disciplinárny senát pre sudcov.

Požadovaná suma pokrýva prvé obdobie do 10. januára, čo bol stanovený termín pre Varšavu, do ktorého mala splniť rozhodnutie európskej súdnej inštancie. Ak Poľsko uložené sankcie nezaplatí, po 60 dňoch by sa stanovená suma mohla odpočítať z európskych fondov určených pre túto krajinu.

Konanie pre uhoľnú elektráreň Turów

Ďalší proces krátenia platieb z fondov učených Poľsku, do výšky 15 miliónov eur, Európska komisia oznámila v stredu.

Ide o pokuty uložené Varšave za ignorovanie súdneho príkazu zatvoriť hnedouhoľnú baňu Turów pri hraniciach s Českou republikou.

Súdny dvor EÚ nariadil Poľsku platiť denne penále vo výške 500 000 eur, pretože pokračuje v ťažbe v tejto bani aj napriek súdnemu rozsudku, ktorý požadoval ukončenie ťažby.