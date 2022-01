Rusko posiela vojakov do Bieloruska na veľké vojenské cvičenia

Reakcie proti vonkajším hrozbám bude nacvičovať tucet stíhačiek Su-35 a protivzdušná obrana.

MOSKVA. Rusko posiela vojakov z Východného vojenského okruhu do Bieloruska na veľké vojenské cvičenia.

Námestník ministra obrany Alexander Fomin sa vyjadril, že manévre budú zahŕňať výcvik na spoločnú reakciu Ruska a Bieloruska voči vonkajším hrozbám a zúčastní sa na nich aj tucet stíhačiek Su-35 a niekoľko jednotiek protivzdušnej obrany.

Nácvik ochrany západných hraníc

Prechod vojakov a techniky bude podľa neho trvať do 9. februára. Očakáva sa, že cvičenia, ktoré sa konajú v čase napätia pre zhromažďovanie ruských vojakov blízko Ukrajiny, budú trvať od 10. do 20. februára.

Fomin povedal, že cvičenia v Bielorusku, ktoré zahŕňajú presun nešpecifikovaného počtu vojakov, odrážajú potrebu sústredenia celého vojenského potenciálu krajiny v západnom Rusku.

„Môže nastať situácia, keď sily a prostriedky regionálnej skupiny síl budú nedostatočné na zaistenie spoľahlivej bezpečnosti štátu únie a my musíme byť pripravení ju posilniť. Dosiahli sme dohodu s Bieloruskom, že je potrebné zapojiť celý vojenský potenciál do spoločnej obrany,“ povedal Fomin na stretnutí so zahraničnými vojenskými atašé.

Manévre aj na juhu Bieloruska

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko sa zas vyjadril, že spoločné cvičenia sa odohrajú na západnej hranici jeho krajiny aj na jej juhu, kde susedí s Ukrajinou.

Prítomnosť ruských vojakov v Bielorusku dramatický posilní odhadovaných 100-tisíc vojakov s tankmi a ďalšími ťažkými zbraňami pri Ukrajine, čo spôsobuje obavy Západu z invázie.