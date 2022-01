Oslobodenej Češke bránia k opusteniu Pakistanu doklady aj sťažnosť colníkov

Terezu Hlůškovú zadržali pakistanskí colníci v januári 2018 s deviatimi kilogramami kokaínu.

PRAHA. Češka Tereza Hlůšková, pakistanskými úradmi oslobodená spod obžaloby z pašovania kokaínu, je ešte stále v Pakistane, hoci to vyzeralo tak, že koniec minulého roka už strávi doma v ČR.

Má však nádej, pretože pakistanský súd v pondelok rozhodol o vrátení jej pasu a osobných vecí. Kým však úrady nerozhodnú o udelení vycestovacích doložiek, musí zostať v ázijskej krajine.

V utorok o tom informoval portál TN.cz televízie Nova.

Hlůšková potrebuje vycestovaciu doložku

Hlůšková zostáva v Pakistane napriek tomu, že tamojšie úrady museli Češke vrátiť spomínaný pas a osobné veci.

V pondelok totiž pakistanský súd zamietol sťažnosť colníkov týkajúcu sa jej prepustenia z väzenia. Na návrat do vlasti Hlůšková potrebuje aj vycestovaciu doložku.

"Môžem potvrdiť, že vo veci bolo podané odvolanie na pakistanský najvyšší súd. Pakistanská strana rozhodla, že Tereza Hlůšková má povinnosť zotrvať v Pakistane až do skončenia odvolacieho konania," povedala v utorok portálu TN.cz hovorkyňa českého ministerstva zahraničných vecí Lenka Do.

Nedoriešená sťažnosť colníkov

Zložitú situáciu potvrdil webu TN.cz aj poslanec Európskeho parlamentu Tomáš Zdechovský. "Úrady povedali, že kým sa definitívne nerozhodne o sťažnosti colníkov, tak Tereze nebudú vydané jej vycestovacie víza. Bez nich nemôže opustiť Pakistan," vysvetlil.

Stále teda nie je jasné, kedy sa Hlůšková vráti do ČR. "Česká strana sa snaží o zmenu tohto rozhodnutia," dodala hovorkyňa Lenka Do.

Uspela s odvolaním

Češku zadržali pakistanskí colníci v januári 2018 na medzinárodnom letisku v meste Láhaur s deviatimi kilogramami kokaínu. V marci nasledujúceho roka ju odsúdili.

Odvolací súd ju potom oslobodil na začiatku novembra 2021. Koncom novembra opustila väzenie.

Už v decembri sa pritom šírili informácie, že by sa Hlůšková mala konečne vrátiť do Česka. To sa však nestalo a štvrté Vianoce oslávila bez svojich najbližších.