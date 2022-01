Na ekológiu dáva milióny, sám si užíva. DiCapria považujú za pokrytca

Herec strávil dovolenku na jednej z najväčších a najneekologickejších superjácht.

Leonardo DiCaprio sklamal fanúšikov svojou dovolenkou na jednej z najväčších a najneekologickejších superjácht. Niektorí ho nazývajú eko-pokrytcom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Od Silvestra trávi herec so svojou súčasnou priateľkou Camilou Morreneovou a ďalšími priateľmi dovolenku v Karibskom mori na 96-metrovej luxusnej superjachte Vava II, ktorá vyprodukuje asi 380 kilogramov emisií na jeden kilometer, čo je toľko, ako vyprodukuje priemerné auto za dva mesiace.

Informoval o tom britský portál Daily Mail.

Na ekológiu dáva milióny, sám sa neobmedzuje

DiCaprio je pritom známym bojovníkom za ochranu životného prostredia. Klimatickú krízu označil za "najnaliehavejšiu hrozbu, ktorej čelí celý náš druh". Je tiež veľvyslancom OSN pre klimatické zmeny.

DiCaprio vložil 90 miliónov eur zo svojho 240 miliónového majetku do globálneho ochranárskeho projektu na ochranu ohrozených druhov a pôdy pred developermi. Býva však kritizovaný za to, že síce investuje do ekologických projektov, sám sa ale odmieta obmedzovať a často napríklad využíva súkromné lietadlá.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kriticky ohrozený strom z afrického pralesa dostal meno po DiCapriovi Čítajte

Najväčšia jachta vyrobená v Británii

Najväčšiu jachtu vyrobenú v Británii, ktorá má posilňovňu, bazén, „plážový klub“, kino a heliport, vlastní švajčiarsky farmaceutický miliardár Ernesto Bertarelli.

Výrobca jachty uviedol, že kapacita je pre 30 členov posádky a 22 hostí a po naplnení 523-tisícmi litrami paliva dokáže prejsť viac ako 5-tisíc námorných míľ.

Podľa webstránok sledujúcich trasu lode je však jachta väčšinou nehybná v Karibskom mori a prejde len približne dva kilometre denne.

Zdroj blízky DiCapriovi povedal, že herec bol jedným z mnohých hostí na jachte a plavidlo nevlastní, ani si ho neprenajímal.

Súvisiaci článok