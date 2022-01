Čína hlási viac ako dvesto nakazených, najviac od marca 2020

Variant omikron objavili na povrchu aj vo vnútri neotvoreného listu.

PEKING. Počet nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 v Číne dosiahol tri týždne pred začiatkom zimných olympijských hier (ZOH) v Pekingu najvyššiu úroveň od marca 2020. V pondelok o tom informovala agentúra AFP.

Čínske úrady hlásili v pondelok ďalších 223 prípadov nákazy zaznamenaných v rôznych oblastiach krajiny. Pekinské laboratória hlásili v sobotu prvý prípad lokálneho prenosu nákazlivejšieho koronavírusového variantu omikron, pripomína AFP.

Omikron zachytili na liste zo zahraničia

Predstaviteľka pekinského zdravotníckeho úradu Pchang Sing-chuo v pondelok priblížila, že variant omikron objavili na povrchu aj vo vnútri neotvoreného listu z Kanady, adresovaného osobe, u ktorej sa potvrdila nákaza.

Následne boli preskúmané desiatky ďalších listov z rovnakej "várky", pričom na piatich objavili stopy koronavírusu - na povrchu alebo vo vnútri obálok.

"Dospeli sme k záveru, že nemôžeme vylúčiť možnosť prenosu vírusovej infekcie cez predmety prichádzajúce (zo zahraničia)," dodala Pchang Sing-chuo.

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) na svojej webovej stránke uvádza, že prenos vírusu z predmetov či povrchov na človeka je "možný", riziko je však podľa neho len nízke.

Množstvo vírusu na povrchoch sa za tri dni zníži o 99 percent, približuje AFP.

Účastníci vstupujú do karantény

Športovci a ďalší účastníci ZOH už začali prilietať do Pekingu. Okamžite po pristátí vstupujú do prísne kontrolovanej izolačnej "bubliny", kde sú úplne oddelení od miestneho obyvateľstva. Peking zároveň sprísnil pravidlá pre občanov Číny, ktorí na cestu do metropoly po novom potrebujú negatívny test.

V Číne, kde zaznamenali prvé prípady nákazy novým druhom koronavírusu v meste Wu-chan koncom roka 2019, sa - vďaka zavedeniu prísnych kontrol na hraniciach, cielených lockdownov, karanténnych opatrení a stratégii nulovej tolerancie covidu - dlho darilo obmedzovať šírenie nákazy na minimum.

Druhá najväčšia ekonomika sveta však v súčasnosti bojuje s výskytom nových lokálnych ohnísk nákazy vo viacerých mestách vrátane najvýznamnejších ekonomických a obchodných centier.

Táto krajina s populáciou presahujúcou 1,4 miliardy však napriek tomu doteraz hlási len 105-tisíc potvrdených prípadov nákazy a 4636 úmrtí, čo je omnoho menej ako väčšina krajín. Napríklad Slovensko zaznamenalo už vyše 1,42 milióna prípadov nákazy a viac ako 17-tisíc súvisiacich úmrtí.