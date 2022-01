Invázne druhy na lodiach ohrozujú ekosystém na Antarktíde

Antarktídu navštevujú lode z približne 1 500 prístavov po celom svete.

BRATISLAVA. Rastlinné a živočíšne druhy z celého sveta, ktoré sa dokážu „pripnúť“ na lode, ohrozujú nedotknutý morský ekosystém Antarktídy. Vyplýva to zo štúdie sledujúcej výskumné, rybárske a turistické plavidlá, o ktorej informoval spravodajský web BBC.

Podľa spomenutého výskumu navštevujú Antarktídu lode z približne 1 500 prístavov po celom svete. Ako vysvetlila vedúca štúdie Arlie McCarthyová z University of Cambridge, tieto lode „môžu byť takmer kdekoľvek potenciálnym zdrojom pre invázne druhy, ktoré môžu zmeniť ekosystém“.

Invázne druhy sú nepôvodné druhy mikroorganizmov, húb, rastlín alebo živočíchov, ktoré majú potenciál sa rýchlo šíriť a negatívne ovplyvňovať populácie pôvodných druhov, pôvodné biotopy a súvisiace ekosystémové služby.

„Môžu vytvoriť úplne nové biotopy, ktoré by týmto úžasným antarktickým zvieratám sťažili schopnosť nájsť si vlastné miesto na život,“ podotkla McCarthyová.

Akýkoľvek morský druh, ktorý sa dokáže prilepiť na trup lode a prežiť cestu do Antarktídy, tak môže predstavovať invazívnu hrozbu.

Vedci preto tvrdia, že sú potrebné prísnejšie opatrenia, aby sa zabezpečilo, že lode so sebou neprivezú druhy, ktoré by mohli narušiť krehké biotopy Antarktídy. Medzi takéto opatrenia biologickej bezpečnosti by mohlo patriť napríklad čistenie trupov lodí.