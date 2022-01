Satirik Šenderovič opustil Rusko pre obavy z trestného stíhania

Satirik a kritik Kremľa neuviedol, kam odcestoval. Už roky mal problémy s úradmi.

MOSKVA. Ruský satirik, spisovateľ a publicista Viktor Šenderovič, ktorého ruské ministerstvo spravodlivosti vlani v decembri zaradilo na zoznam zahraničných agentov, opustil Rusko.

Podľa vlastných slov sa obáva trestného stíhania za ohováranie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Informovali o tom v utorok agentúra Reuters a portál Meduza.io.

"Odchod je presne to, čo mi Kremeľ 20 rokov plných nekonečnej a demonštratívnej kriminality namierenej voči mne naznačoval. Vniknutie do domu, sledovanie telefónu. No teraz ide o možné zbavenie slobody - aj keď nútený odchod z rodnej krajiny je tiež samozrejme zbavením slobody," uviedol Šenderovič v príspevku na sociálnej sieti Facebook.

Spor s miliardárom

Satirik a kritik Kremľa neuviedol, kam presne odcestoval. Už roky mal však v Rusku problémy s úradmi, píše Reuters.

Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova Šenderovič z Ruska neodišiel preto, že ho zaradili na zoznam zahraničných agentov, ale pravdepodobne preto, aby sa skryl pre súdnym konaním, uvádza agentúra TASS.

Trestné stíhanie sa týka obvinení z ohovárania, ktoré proti nemu vlani vzniesol ruský miliardár Jevgenij Prigožin. Ten má blízko k prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Podozrenie zo spojenectva s Vagnerovou skupinou

Obvinenie sa týkalo vyjadrenia Šenderoviča vo vysielaní rozhlasovej stanice Echo Moskvy, počas ktorého satirik hovoril o prepojení Prigožina s ruskou polovojenskou organizáciou Vagnerova skupina (v zahraničí známa pod označením Wagner Group).

Prigožin to verejne odmietol a jeho spoločnosť Konkord 30. decembra oznámila, že plánuje v tejto súvislosti podať žalobu. V prípade, ak by Šenderoviča uznali za vinného, hrozil by mu trest odňatia slobody až na päť rokov.

Šenderovič vo svojej satirickej šou Bábky - ktorú vysielala v rokoch 1995-2002 ruská televízna stanica NTV - často zosmiešňoval ruských politikov vrátane vtedy nového ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý do funkcie nastúpil v roku 2000.

V poslednom období sa však satirik prezentoval iba v obmedzenom počte médií, napríklad v rozhlasovej stanici Echo Moskvy alebo v televízii Dožď, ktorá bola taktiež ruskými úradmi zaradená na zoznam zahraničných agentov.