Dánsky parlament sa bude zaoberať petíciou za práva homosexuálnych otcov

Petíciu podpísalo za tri dni viac ako 73 000 ľudí.

KODAŇ. Petícia požadujúca, aby dvaja homosexuálni otcovia mali v Dánsku rovnaké rodičovské práva ako iné rodičovské páry, podpísalo od minulého piatku do pondelka viac ako 50 000 ľudí, takže v súlade so zákonom sa ňou parlament musí zaoberať.

Petícia je výzvou na vytvorenie nového statusu - spoluotcovstva -, ktorý by dieťaťu a jeho nebiologickému otcovi priznalo zákonné práva a povinnosti, ktoré by inak nemali. Týka sa to rodičovských i dedičských práv.

Dvojica žien rodičovské práva má

Petíciu na internete do pondelka popoludnia podpísalo viac ako 73 000 ľudí, čo je za taký krátky čas silný prejav podpory.

Inicitátor petície Soren Kristensen Juliussen pre agentúru AFP vysvetlil, že rodičovstvo v Dánsku môže byť zdieľané mužom a ženou alebo ženou a ženou, ale nie dvojicou mužov.

"Je evidentné, že tu absentuje spravodlivosť," uviedol Juliussen, ktorý sa od konca novembra s manželom stará o dcéru Charlie vynosenú náhradnou matkou.

Biologický otec

Juliussenov manžel je biologickým otcom dieťaťa, ale on sám nemá zo zákona rodičovské práva a povinnosti, čo znamená, že dcéru nemôže vziať k lekárovi ani ju prihlásiť do predškolského zariadenia.

Juliussen plánuje Charlie adoptovať po počiatočnej čakacej lehote v trvaní dva a pol roka. Momentálne je na otcovskej dovolenke, na ktorú má ako takzvaný "sociálny rodič" nárok.

Dánsko sa v roku 1989 stalo prvou krajinou na svete, ktorá povolila občianske partnerstvá medzi pármi rovnakého pohlavia.

Pokiaľ ide o petíciu, dánska ústava stanovuje, že každá verejná iniciatíva, ktorú svojím podpisom podporí viac ako 50 000 ľudí, musí byť vznesená v parlamente.